У неділю частина Харкова залишиться без світла: чому і скільки його не буде

Про те, що у неділю у двох районах міста тимчасово не буде електропостачання, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Як передають енергетики, світла не буде 30 березня з 08:30 до 17:00. Без електропостачання залишаться Новобаварський та Холодногірський райони.

“Для усунення наслідків пошкоджень, пов’язаних з російською агресією, будуть знеструмлені вулиці Новобаварського та Холодногірського районів”, – попередили в “Харківобленерго”.

Дізнатися, за якими адресами немає світла, можна за посиланням.