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У неділю частина Харкова залишиться без світла: чому і скільки його не буде

Суспільство 11:55   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У неділю частина Харкова залишиться без світла: чому і скільки його не буде

Про те, що у неділю у двох районах міста тимчасово не буде електропостачання, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Як передають енергетики, світла не буде 30 березня з 08:30 до 17:00. Без електропостачання залишаться Новобаварський та Холодногірський райони.

“Для усунення наслідків пошкоджень, пов’язаних з російською агресією, будуть знеструмлені вулиці Новобаварського та Холодногірського районів”, – попередили в “Харківобленерго”.

Дізнатися, за якими адресами немає світла, можна за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у неділю у двох районах міста тимчасово не буде електропостачання, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".