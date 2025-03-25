У неділю частина Харкова залишиться без світла: чому і скільки його не буде
Про те, що у неділю у двох районах міста тимчасово не буде електропостачання, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
Як передають енергетики, світла не буде 30 березня з 08:30 до 17:00. Без електропостачання залишаться Новобаварський та Холодногірський райони.
“Для усунення наслідків пошкоджень, пов’язаних з російською агресією, будуть знеструмлені вулиці Новобаварського та Холодногірського районів”, – попередили в “Харківобленерго”.
Дізнатися, за якими адресами немає світла, можна за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електроенергія, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у неділю у двох районах міста тимчасово не буде електропостачання, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".