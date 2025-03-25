В воскресенье часть Харькова останется без света: почему, сколько его не будет
cek.dp.ua
О том, что в воскресенье в двух районах города временно не будет электроснабжения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Как передают энергетики, света не будет 30 марта с 08:30 до 17:00. Без электроснабжения будут Новобаварский и Холодногорский районы.
«Для устранения последствий повреждений, связанных с российской агрессией, будут обесточены улицы Новобаварского и Холодногорского районов», – предупредили в «Харьковоблэнерго».
Узнать, по каким адресам не будет света, можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в воскресенье в двух районах города временно не будет электроснабжения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".