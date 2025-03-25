В воскресенье часть Харькова останется без света: почему, сколько его не будет

О том, что в воскресенье в двух районах города временно не будет электроснабжения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Как передают энергетики, света не будет 30 марта с 08:30 до 17:00. Без электроснабжения будут Новобаварский и Холодногорский районы.

«Для устранения последствий повреждений, связанных с российской агрессией, будут обесточены улицы Новобаварского и Холодногорского районов», – предупредили в «Харьковоблэнерго».

Узнать, по каким адресам не будет света, можно по ссылке.