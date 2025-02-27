Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що пошкодили росіяни у Харківській області під час атаки БПЛА.
«Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби залучені в ліквідації наслідків. Аби не інформувати ворога, – не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали», – закликав Синєгубов.
Нагадаємо, о 21:15 розпочалася масова атака БпЛА на передмістя Харкова. Росіяни завдали щонайменше 12 ударів. В результаті три житлові будинки зруйновано, двох людей госпіталізовано з пораненнями.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, БПЛА, Олег Синегубов, харківщина, хова, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 22:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що пошкодили росіяни у Харківській області під час атаки БПЛА.".