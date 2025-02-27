Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що пошкодили росіяни у Харківській області під час атаки БПЛА.

«Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби залучені в ліквідації наслідків. Аби не інформувати ворога, – не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали», – закликав Синєгубов.

Нагадаємо, о 21:15 розпочалася масова атака БпЛА на передмістя Харкова. Росіяни завдали щонайменше 12 ударів. В результаті три житлові будинки зруйновано, двох людей госпіталізовано з пораненнями.