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Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини – Синєгубов

Події 22:28   27.02.2025
Оксана Якушко
Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що пошкодили росіяни у Харківській області під час атаки БПЛА.

«Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби залучені в ліквідації наслідків. Аби не інформувати ворога, – не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали», – закликав Синєгубов.

Нагадаємо, о 21:15 розпочалася масова атака БпЛА на передмістя Харкова. Росіяни завдали щонайменше 12 ударів. В результаті три житлові будинки зруйновано, двох людей госпіталізовано з пораненнями.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 22:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що пошкодили росіяни у Харківській області під час атаки БПЛА.".