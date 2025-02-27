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Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины – Синегубов

Происшествия 22:28   27.02.2025
Оксана Якушко
Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины – Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что повредили  россияне в Харьковской области во время атаки БпЛА.

«Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме защиты. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий. Чтобы не информировать врага, — не распространяйте детали о местах попадания, а также какие-нибудь фото/видеоматериалы», — призвал Синегубов.

Напомним, в 21:15 началась массовая атака БпЛА на пригород Харькова. Россияне нанесли как минимум 12 ударов. В результате три жилых дома разрушены, двое человек госпитализированы с ранениями.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 22:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что повредили  россияне в Харьковской области во время атаки БпЛА.".