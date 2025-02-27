Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что повредили россияне в Харьковской области во время атаки БпЛА.

«Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме защиты. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий. Чтобы не информировать врага, — не распространяйте детали о местах попадания, а также какие-нибудь фото/видеоматериалы», — призвал Синегубов.

Напомним, в 21:15 началась массовая атака БпЛА на пригород Харькова. Россияне нанесли как минимум 12 ударов. В результате три жилых дома разрушены, двое человек госпитализированы с ранениями.