Двое раненых – последствия атаки БпЛА по пригороду Харькова
Фото: ukrinform.ua
Куда попали россияне во время атаки БпЛА, сообщили в Нацполиции.
В Солоницевской громаде около 20:15 75-летний мужчина и 68-летняя женщина получили ранения. Их госпитализировали.
Они жили в одном из поврежденных домов. В целом из-за попадания БПЛА повреждены по меньшей мере три частных дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Нацполиция, Солоницевская громада, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 22:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Куда попали россияне во время атаки БпЛА, сообщили в Нацполиции.".