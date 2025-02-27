Двое раненых – последствия атаки БпЛА по пригороду Харькова

Куда попали россияне во время атаки БпЛА, сообщили в Нацполиции.

В Солоницевской громаде около 20:15 75-летний мужчина и 68-летняя женщина получили ранения. Их госпитализировали.

Они жили в одном из поврежденных домов. В целом из-за попадания БПЛА повреждены по меньшей мере три частных дома.