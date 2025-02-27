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Двое раненых – последствия атаки БпЛА по пригороду Харькова

Происшествия 22:04   27.02.2025
Оксана Якушко
Двое раненых – последствия атаки БпЛА по пригороду Харькова Фото: ukrinform.ua

Куда попали россияне во время атаки БпЛА, сообщили в Нацполиции.

В Солоницевской громаде около 20:15 75-летний мужчина и 68-летняя женщина получили ранения. Их госпитализировали.

Они жили в одном из поврежденных домов. В целом из-за попадания БПЛА повреждены по меньшей мере три частных дома.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 22:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Куда попали россияне во время атаки БпЛА, сообщили в Нацполиции.".