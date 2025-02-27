Есть попадания в пригороде Харькова, россияне атакуют БпЛА – Синегубов
Фото: Anton Petrus
Россияне наносят удары БпЛА по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
20:57
«По меньшей мере 12-мя беспилотниками ударили россияне», — сообщил Синегубов.
20:45
«Из-за попадания БпЛА типа «Шахед» повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека», — сообщил Синегубов.
Также начальник ХОВА отметил, что в сторону Харькова двигается еще одна группа вражеских беспилотников.
20:33
«Есть информация об одном раненом. Угроза беспилотников остается. Не оставляйте укрытий!» – сообщил Синегубов.
20:15
«Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковщине. Будьте в укрытиях!», — обратился Синегубов к жителям области.
И почти сразу сообщил:
«Зафиксированы попадания в пригороде Харькова».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 20:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносят удары БпЛА по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".