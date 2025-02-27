Есть попадания в пригороде Харькова, россияне атакуют БпЛА – Синегубов

Россияне наносят удары БпЛА по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

20:57

«По меньшей мере 12-мя беспилотниками ударили россияне», — сообщил Синегубов.

20:45

«Из-за попадания БпЛА типа «Шахед» повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека», — сообщил Синегубов.

Также начальник ХОВА отметил, что в сторону Харькова двигается еще одна группа вражеских беспилотников.

20:33

«Есть информация об одном раненом. Угроза беспилотников остается. Не оставляйте укрытий!» – сообщил Синегубов.

20:15

«Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковщине. Будьте в укрытиях!», — обратился Синегубов к жителям области.

И почти сразу сообщил:

«Зафиксированы попадания в пригороде Харькова».