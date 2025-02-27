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Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется)

Происшествия 16:12   27.02.2025
Виктория Яковенко
Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Около 15:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

Дополнено в 16:12. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что около 15:40 оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино.

«Удар пришелся по открытой территории в пределах населённого пункта. Данных о пострадавших или разрушениях по состоянию на данный момент не поступало», — рассказал Задоренко.

15:44. Об угрозе применения КАБ предупреждал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Он призвал быть в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о КАБе, который летел в направлении Харькова.

Пока официальной информации о попаданиях нет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.".