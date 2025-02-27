Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется)

Около 15:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

Дополнено в 16:12. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что около 15:40 оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино.

«Удар пришелся по открытой территории в пределах населённого пункта. Данных о пострадавших или разрушениях по состоянию на данный момент не поступало», — рассказал Задоренко.

15:44. Об угрозе применения КАБ предупреждал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Он призвал быть в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о КАБе, который летел в направлении Харькова.

Пока официальной информации о попаданиях нет.