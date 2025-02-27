Є влучання в передмісті Харкова, росіяни атакували 12 БпЛА – Синєгубов

Росіяни завдають ударів БпЛА по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

20:56

“Щонайменше 12-ма безпілотниками вдарили росіяни”, – повідомив Синєгубов.

20:45

“Через влучання БпЛА типу “Шахед” пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини”, – повідомив Синєгубов.

Також начальник ХОВА зазначив, що у бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників

20:33

“Є інформація про одного пораненого. Загроза безпілотників залишається. Не залишайте укриттів!” – повідомив Синєгубов.

20:15

«Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківщині. Будьте в укриттях!», – звернувся Синєгубов до мешканців області.

І майже відразу повідомив :

«Зафіксовано влучення в передмісті Харкова».