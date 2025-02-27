Є влучання в передмісті Харкова, росіяни атакували 12 БпЛА – Синєгубов
Фото: Anton Petrus
Росіяни завдають ударів БпЛА по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
20:56
“Щонайменше 12-ма безпілотниками вдарили росіяни”, – повідомив Синєгубов.
20:45
“Через влучання БпЛА типу “Шахед” пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини”, – повідомив Синєгубов.
Також начальник ХОВА зазначив, що у бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників
20:33
“Є інформація про одного пораненого. Загроза безпілотників залишається. Не залишайте укриттів!” – повідомив Синєгубов.
20:15
«Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківщині. Будьте в укриттях!», – звернувся Синєгубов до мешканців області.
І майже відразу повідомив :
«Зафіксовано влучення в передмісті Харкова».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, Олег Синегубов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 20:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдають ударів БпЛА по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".