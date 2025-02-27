Двоє поранених – наслідки атаки БпЛА по передмістю Харкова

Куди поцілили росіяни під час атаки БПЛА, повідомили у Нацполіції.

У Солоницівській громаді близько 20:15 75-річний чоловік та 68-річна жінка отримали поранення. Їх ушпиталили.

Вони мешкали в одному з пошкоджених будинків. Загалом через влучання БпЛА пошкоджені щонайменше три приватні будинки.