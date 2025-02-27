Live
  • Чт 27.02.2025
  • Харків  -9°С
  • USD 41.64
  • EUR 43.63

Двоє поранених – наслідки атаки БпЛА по передмістю Харкова

Події 22:04   27.02.2025
Оксана Якушко
Двоє поранених – наслідки атаки БпЛА по передмістю Харкова Фото: ukrinform.ua

Куди поцілили росіяни під час атаки БПЛА, повідомили у Нацполіції.

У Солоницівській громаді близько 20:15 75-річний чоловік та 68-річна жінка отримали поранення. Їх ушпиталили.

Вони мешкали в одному з пошкоджених будинків. Загалом через влучання БпЛА пошкоджені щонайменше три приватні будинки.

Читайте також: Є влучання в передмісті Харкова, росіяни атакували 12 БпЛА – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини – Синєгубов
Росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини – Синєгубов
27.02.2025, 22:28
Двоє поранених – наслідки атаки БпЛА по передмістю Харкова
Двоє поранених – наслідки атаки БпЛА по передмістю Харкова
27.02.2025, 22:04
Є влучання в передмісті Харкова, росіяни атакували 12 БпЛА – Синєгубов
Є влучання в передмісті Харкова, росіяни атакували 12 БпЛА – Синєгубов
27.02.2025, 20:57
Акція 8 березня і пошук роботи: тижні жіночої солідарності стартують у Харкові
Акція 8 березня і пошук роботи: тижні жіночої солідарності стартують у Харкові
27.02.2025, 21:26
Скільки років знадобиться, щоб відбудувати Харків: відповідь Терехова
Скільки років знадобиться, щоб відбудувати Харків: відповідь Терехова
27.02.2025, 13:25
Вибух чули в Харкові: де прилетів КАБ (доповнюється)
Вибух чули в Харкові: де прилетів КАБ (доповнюється)
27.02.2025, 16:12

Новини за темою:

22:04
Двоє поранених – наслідки атаки БпЛА по передмістю Харкова
20:57
Є влучання в передмісті Харкова, росіяни атакували 12 БпЛА – Синєгубов
13:02
Що не помітили харків’яни після атаки росіян, розповів Терехов
11:55
У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну
14:19
Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео

Ви читали новину: «Двоє поранених – наслідки атаки БпЛА по передмістю Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 22:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куди поцілили росіяни під час атаки БПЛА, повідомили у Нацполіції.".