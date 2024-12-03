Миллиарды на восстановление и транспорт: показатели бюджета Харькова-2025

Общий объем доходов бюджета Харькова составит 20,5 млрд грн, сообщили в городском совете. Там рассказали, как планируют распределить средства.

По данным мэрии, в проекте решения были учтены дополнительные дотации:

— для исполнения полномочий органов местного самоуправления (1,04 млрд грн),

— компенсация потерь доходов местных бюджетов в результате предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения (310,1 млн грн),

— субвенции на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы (1 млрд грн),

— продление третьей линии Харьковского метрополитена (2,09 млрд грн),

— помощь правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений (9,9 млн грн).

«Основным доходным источником общего фонда бюджета в 2025 году останется налог на доходы физических лиц. В структуре доходов бюджета на следующий год он составит 55,2% или 8,8 млрд грн. Кроме того, местные налоги и сборы составят 5,6 млрд грн. Объем расходов проекта бюджета Харьковской громады на 2025 год исчислен в сумме 21,2 млрд грн», — отметили в горсовете.

По информации мэрии, на восстановление разрушенных и поврежденных объектов критической инфраструктуры в сфере ЖКХ предусмотрено около 2 млрд грн., в том числе:

— на реконструкцию и ремонт поврежденных обстрелами объектов теплоснабжения и водоотвода, а также на развитие инфраструктуры автономной системы отопления – 570,4 млн грн,

— на восстановление жилищного фонда (с учетом приобретения материалов) – 1,43 млрд грн.

На образование планируют направить 3,22 млрд грн. В частности, 10,5 млн грн. будет выделено на строительство защитных сооружений на территории лицеев.

На здравоохранение – 4,1 млрд грн (в том числе за счет средств НСЗУ).

На соцзащиту – 691,9 млн грн.

На культуру и искусство – 752,9 млн грн.

На физкультуру и спорт – 244,4 млн. грн.

На ЖКХ – 6,04 млрд грн.

На дорожное хозяйство – 914,2 млн. грн.

На транспортную инфраструктуру – 4,95 млрд грн.