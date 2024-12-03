Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

Мільярди на відновлення, транспорт і освіту: показники бюджету Харкова-2025

Суспільство 15:28   03.12.2024
Вікторія Яковенко
Мільярди на відновлення, транспорт і освіту: показники бюджету Харкова-2025 Фото: Харківська міськрада

Загальний обсяг доходів бюджету Харкова становитиме 20,5 млрд грн, повідомили у міській раді. Там розповіли, як планують розподілити кошти.

За даними мерії, в проєкті рішення врахували додаткові дотації:

– на виконання повноважень органів місцевого самоврядування (1,04 млрд грн),

– компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування (310,1 млн грн),

– субвенції на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери (1 млрд грн),

– продовження третьої лінії Харківського метрополітену (2,09 млрд грн),

– допомогу урядів іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ (9,9 млн грн).

«Основним прибутковим джерелом загального фонду бюджету у 2025 році залишиться податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 55,2%, або 8,8 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори складуть 5,6 млрд грн. Обсяг видатків проєкту бюджету Харківської громади на 2025 рік обчислений в сумі 21,2 млрд грн», – зазначили у міськраді.

За інформацією мерії, на відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури у сфері ЖКГ передбачено близько 2 млрд грн, в тому числі:

– на реконструкцію та ремонт пошкоджених обстрілами об’єктів теплопостачання та водовідведення, а також на розвиток інфраструктури автономної системи опалення – 570,4 млн грн,

– відновлення житлового фонду (з урахуванням придбання матеріалів) – 1,43 млрд грн.

На освіту планують спрямувати 3,22 млрд грн. Зокрема, 10,5 млн грн буде виділено на будівництво захисних споруд на території ліцеїв.

На охорону здоров’я – 4,1 млрд грн (у тому числі коштом НСЗУ).

На соцзахист – 691,9 млн грн.

На культуру та мистецтво – 752,9 млн грн.

На фізкультуру та спорт – 244,4 млн грн.

На ЖКГ – 6,04 млрд грн.

На дорожнє господарство – 914,2 млн грн.

На транспортну інфраструктуру – 4,95 млрд грн.

Читайте також: У Харкові ухвалили бюджет на 2025 рік: Терехов назвав його «соціальним»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Полював» за мобільними групами ППО: харків’янин «сяде» на 5 років
«Полював» за мобільними групами ППО: харків’янин «сяде» на 5 років
03.12.2024, 16:00
Мільярди на відновлення, транспорт і освіту: показники бюджету Харкова-2025
Мільярди на відновлення, транспорт і освіту: показники бюджету Харкова-2025
03.12.2024, 15:28
Зменшення ударів КАБ: Синєгубов про засоби захисту Харкова і області
Зменшення ударів КАБ: Синєгубов про засоби захисту Харкова і області
03.12.2024, 15:01
«Там йдуть постійні бої» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині (відео)
«Там йдуть постійні бої» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині (відео)
03.12.2024, 14:41
Ґвалтував падчерку та бив дружину: на Харківщині засудили чоловіка
Ґвалтував падчерку та бив дружину: на Харківщині засудили чоловіка
03.12.2024, 14:15
Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото)
Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото)
03.12.2024, 13:10

Новини за темою:

20:13
Якою буде погода в Харкові та області в перший день серпня – прогноз
17:02
У Холодногірському районі Харкова усувають аварію на мережах водовідведення
17:14
У Салтівському районі Харкова цього року замінили понад 6 км комунікацій
13:57
У Харкові прочистили 200 кілометрів мереж водовідведення
23:14
У Київському районі об’єкти водовідведення готують до опалювального сезону

Ви читали новину: «Мільярди на відновлення, транспорт і освіту: показники бюджету Харкова-2025»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальний обсяг доходів бюджету Харкова становитиме 20,5 млрд грн, повідомили у міській раді. Там розповіли, як планують розподілити кошти.".