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У Харкові ухвалили бюджет на 2025 рік: Терехов назвав його «соціальним»

Суспільство 13:36   03.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові ухвалили бюджет на 2025 рік: Терехов назвав його «соціальним»

Бюджет Харкова на 2025 рік ухвалили під час сесії міськради 3 грудня, повідомив мер Ігор Терехов.

«Це соціальний бюджет. Усі пріоритети нашої роботи залишаються незмінними: допомога військовим, відбудова міста, якісна освіта, підтримка вразливих категорій», – зазначив мер.

Він також повідомив, що у місті створять департамент ветеранської політики. За його словами, таке рішення «продиктоване часом і реальністю».

«Вже зараз нам треба подбати про реабілітацію, допомогу в адаптації до мирного життя і пошуці роботи для воїнів, які повертаються з війни. Ми розробимо конкретну програму разом з самими ветеранами, громадськими організаціями, лікарями, центром зайнятості й виділимо під неї фінансування, щоб ця підтримка була дієвою і максимально адресною», – уточнив міський голова.

Також ще на один квартал наступного року продовжили пільги для бізнесу. Зокрема – пролонговані нульові ставки на податки на нерухомість і землю, а також скасований єдиний податок для ФОП четвертої групи.

Крім цього, депутати ініціювали створення тимчасової контрольної комісії, яка займатиметься екологічною ситуацією навколо коксохімічного заводу.

«Її завдання – дати чіткі та прозорі висновки щодо впливу підприємства на здоров’я харків’ян і довкілля. За потреби долучимо до експертизи незалежних експертів, профільні організації і навіть міністерство. Мешканці нашого міста мають право на чисте повітря і безпечне навколишнє середовище», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бюджет Харкова на 2025 рік ухвалили під час сесії міськради 3 грудня, повідомив мер Ігор Терехов.".