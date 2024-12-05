Терехов: 160 тисяч містян залишилися без квартир, як відновлюватимуть будинки
Про те, на які кошти і коли планують відновлювати об’єкти, що розбиті росіянами в Харкові, розповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.
“Таких руйнацій, які зазнало наше місто, то жодне з великих міст у країні не зазнало. Бо коли ми підраховуємо – і це тільки попередні збитки, які є – то це 10 мільярдів євро. Дійсно, руйнації дуже страшні. Так, коштів не вистачає на це. І я звертався до уряду, аби нам були виділені певні кошти для відбудови. Для нас це дуже важливо, бо, коли ми кажемо про місто Харків, то 160 тисяч мешканців Харкова сьогодні знаходяться без домівок, тобто їх квартири повністю розтрощені. Тому нам треба повертати людей до міста, потрібно, щоб люди жили в більш-менш нормальних умовах, попри війну, тому нам потрібно відбудовувати і нам потрібні кошти. Тому ми використовуємо кошти з міського бюджету і є певні субвенції, але їх недостатньо. І ми це розуміємо. І для нас дуже важлива відбудова міста і житлового фонду, який дуже постраждав“, – сказав Терехов.
Він також нагадав, що у місті створюють “енергетичний острів”.
“Ви пам’ятаєте, що в Харкові немає власної генерації – ворог повністю розтрощив власну генерацію, яка була в місті. Сьогодні ми робимо так званий енергетичний острів, ми закуповуємо обладнання. Це – невеличке обладнання, невеликої потужності – це когенераційні установки, це газотурбінні установки для того, щоб зробити власну генерацію. До речі, хочу подякувати і президенту, і уряду, який дав відповідне доручення під час своєї робочої поїздки до міста Харкова і ми отримали кошти для того, щоб придбати це обладнання. Крім того, взяли кредитні ресурси для того, щоб придбати таке обладнання і використовуємо кошти міського бюджету. Вже декілька таких установок встановлено і працюємо”, – уточнив міський голова.
Читайте також: У Харкові протестували нову тривогу: як звучить, коли запрацює система
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дома, обстріли, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов: 160 тисяч містян залишилися без квартир, як відновлюватимуть будинки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 10:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, на які кошти і коли планують відновлювати об’єкти, що розбиті росіянами в Харкові, розповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону. ".