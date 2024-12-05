Терехов: 160 тисяч містян залишилися без квартир, як відновлюватимуть будинки

Про те, на які кошти і коли планують відновлювати об’єкти, що розбиті росіянами в Харкові, розповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Таких руйнацій, які зазнало наше місто, то жодне з великих міст у країні не зазнало. Бо коли ми підраховуємо – і це тільки попередні збитки, які є – то це 10 мільярдів євро. Дійсно, руйнації дуже страшні. Так, коштів не вистачає на це. І я звертався до уряду, аби нам були виділені певні кошти для відбудови. Для нас це дуже важливо, бо, коли ми кажемо про місто Харків, то 160 тисяч мешканців Харкова сьогодні знаходяться без домівок, тобто їх квартири повністю розтрощені. Тому нам треба повертати людей до міста, потрібно, щоб люди жили в більш-менш нормальних умовах, попри війну, тому нам потрібно відбудовувати і нам потрібні кошти. Тому ми використовуємо кошти з міського бюджету і є певні субвенції, але їх недостатньо. І ми це розуміємо. І для нас дуже важлива відбудова міста і житлового фонду, який дуже постраждав“, – сказав Терехов.

Він також нагадав, що у місті створюють “енергетичний острів”.

“Ви пам’ятаєте, що в Харкові немає власної генерації – ворог повністю розтрощив власну генерацію, яка була в місті. Сьогодні ми робимо так званий енергетичний острів, ми закуповуємо обладнання. Це – невеличке обладнання, невеликої потужності – це когенераційні установки, це газотурбінні установки для того, щоб зробити власну генерацію. До речі, хочу подякувати і президенту, і уряду, який дав відповідне доручення під час своєї робочої поїздки до міста Харкова і ми отримали кошти для того, щоб придбати це обладнання. Крім того, взяли кредитні ресурси для того, щоб придбати таке обладнання і використовуємо кошти міського бюджету. Вже декілька таких установок встановлено і працюємо”, – уточнив міський голова.