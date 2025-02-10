«Цена власти» в Харькове: сколько идет из бюджета на содержание чиновников

Кандидат политических наук и аналитик Антон Авксентьев проанализировал бюджеты крупнейших городов Украины – Киева, Днепра, Харькова, Львова и Одессы на вопрос «управленческих расходов».

«Спойлер – логика бюрократии в действии, и содержание управленческих аппаратов дорожает быстрее, чем растут местные бюджеты. Несмотря на войну. Благодаря открытым данным Open Budget уже можно сравнить фактическое исполнение бюджетов в 2023 и 2024 годах. Поскольку уже не первый год исследую цену власти, сразу замечу, что управление крупными городами более рентабельно в процентах (по сравнению с маленькими общинами, где управленческие расходы могут достигать 25-35% от всех расходов), но, конечно, ценнее в абсолютных величинах. Также при анализе бюджетной динамики не забываем об инфляции», — отмечает Авксентьев.

Киев

По его данным, городской бюджет столицы перевалил за отметку 100 млрд грн, рост доходов по сравнению с исполнением в 2023-м составил 27%, расходов – 16%. Удержание управленческого аппарата также подорожало на 27%, и по итогам 2024 года составило почти 3 миллиарда.

Днепр

Авксентьев сообщает, что фактическое исполнение бюджета в этом городе в 2024 году мало отличается от 2023 — доходы и расходы сбалансированы на уровне +- 22 млрд грн. А вот управление за год подорожало почти на 200 миллионов и вплотную приблизилось к отметке в 1 миллиард.

Харьков

Городской бюджет Харькова по объему уступает Днепру (до полномасштабной войны было наоборот), по итогам 2024 года доходы составили почти 20 миллиардов, фактический годовой рост на 10%. А вот управленческие расходы выросли на 35% – с 891 миллиона до 1 миллиарда 200 миллионов, подчеркнул аналитик.

Львов

Доходы бюджета составили 18,5 млрд грн, +17% за 2024 год, а если сравнить с выполнением «довоенного» 2021-го, то вообще +59% и последовательный рост, заметил Авксентьев. Управленческие расходы выросли за 2024 год не существенно (+5%) и составили 869 миллионов.

Одесса

Фактический объем бюджета в 2024 году составил 15 миллиардов, это +10% в доходной части и +20% в расходной по сравнению с 2023 годом. А вот содержание управленческого аппарата по итогам 2024 года подорожало на 45% и превысило отметку в 1 млрд грн, говорит Авксентьев.

«Следовательно, несмотря на общий тренд «финансовой централизации» последних трех лет, местное самоуправление пытается не отставать от центральной власти в вопросе увеличения расходов на собственное содержание. Такие дела, так что, уважаемые предприниматели, не будем забывать своевременно платить налоги», — подытожил Авксентьев.