«Цена власти» в Харькове: сколько идет из бюджета на содержание чиновников
Кандидат политических наук и аналитик Антон Авксентьев проанализировал бюджеты крупнейших городов Украины – Киева, Днепра, Харькова, Львова и Одессы на вопрос «управленческих расходов».
«Спойлер – логика бюрократии в действии, и содержание управленческих аппаратов дорожает быстрее, чем растут местные бюджеты. Несмотря на войну. Благодаря открытым данным Open Budget уже можно сравнить фактическое исполнение бюджетов в 2023 и 2024 годах. Поскольку уже не первый год исследую цену власти, сразу замечу, что управление крупными городами более рентабельно в процентах (по сравнению с маленькими общинами, где управленческие расходы могут достигать 25-35% от всех расходов), но, конечно, ценнее в абсолютных величинах. Также при анализе бюджетной динамики не забываем об инфляции», — отмечает Авксентьев.
Киев
По его данным, городской бюджет столицы перевалил за отметку 100 млрд грн, рост доходов по сравнению с исполнением в 2023-м составил 27%, расходов – 16%. Удержание управленческого аппарата также подорожало на 27%, и по итогам 2024 года составило почти 3 миллиарда.
Днепр
Авксентьев сообщает, что фактическое исполнение бюджета в этом городе в 2024 году мало отличается от 2023 — доходы и расходы сбалансированы на уровне +- 22 млрд грн. А вот управление за год подорожало почти на 200 миллионов и вплотную приблизилось к отметке в 1 миллиард.
Харьков
Городской бюджет Харькова по объему уступает Днепру (до полномасштабной войны было наоборот), по итогам 2024 года доходы составили почти 20 миллиардов, фактический годовой рост на 10%. А вот управленческие расходы выросли на 35% – с 891 миллиона до 1 миллиарда 200 миллионов, подчеркнул аналитик.
Львов
Доходы бюджета составили 18,5 млрд грн, +17% за 2024 год, а если сравнить с выполнением «довоенного» 2021-го, то вообще +59% и последовательный рост, заметил Авксентьев. Управленческие расходы выросли за 2024 год не существенно (+5%) и составили 869 миллионов.
Одесса
Фактический объем бюджета в 2024 году составил 15 миллиардов, это +10% в доходной части и +20% в расходной по сравнению с 2023 годом. А вот содержание управленческого аппарата по итогам 2024 года подорожало на 45% и превысило отметку в 1 млрд грн, говорит Авксентьев.
«Следовательно, несмотря на общий тренд «финансовой централизации» последних трех лет, местное самоуправление пытается не отставать от центральной власти в вопросе увеличения расходов на собственное содержание. Такие дела, так что, уважаемые предприниматели, не будем забывать своевременно платить налоги», — подытожил Авксентьев.
Читайте также: Учли расходы на проезд и покупку транспорта: Терехов о бюджете на 2025 год
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: аналитик, бюджет, власть, управление, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Цена власти» в Харькове: сколько идет из бюджета на содержание чиновников»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кандидат политических наук Антон Авксентьев проанализировал бюджеты крупнейших городов Украины – Киева, Днепра, Харькова, Львова и Одессы на вопрос «управленческих расходов».".