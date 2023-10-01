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Известное «Дерево Робина Гуда» срубил 16-летний подросток в Великобритании

Мир 21:52   01.10.2023
Оксана Якушко
Известное «Дерево Робина Гуда» срубил 16-летний подросток в Великобритании

В Национальном парке графства Нортумберленд, расположенном в Великобритании, на границе между Англией и Шотландией, вандалы срубили 300-летнее дерево, появившееся в фильме о Робине Гуде.

Полиция задержала по подозрению 16-летнего парня, пишет BBC.

Это было одно из самых известных деревьев в мире, которое любили посещать туристы. Платан рос почти 300 лет. В 1991 году дерево было сняли в ленте «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли.

Герой Костнера, увидев дерево, восклицает: «Я дома!»

В 2016 году дерево признали «Деревом года» на конкурсе, организованном Woodland Trust — благотворительной организацией по сохранению лесов в Великобритании.

Теперь дерево срубили – местные жители нашли его поваленным на старинной каменной стене, построенной во времена Римской империи.

Вырубка дерева вызвала бурю эмоций, многие оплакивали потерю герба Северо-Востока.

Депутат от городка Гексем Гай Опперман заявил, что все были «полностью ошеломлены» и «опустошены» этим известием.

В полиции отмечают, что расследование продолжается, и призывают свидетелей предоставить какие-либо сведения, даже незначительные. Также полицейские считают, что дерево срубили намеренно.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 21:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Национальном парке графства Нортумберленд, расположенном в Великобритании, на границе между Англией и Шотландией, вандалы срубили 300-летнее дерево, появившееся в фильме о Робине Гуде.".