Відоме «Дерево Робіна Гуда» зрубав 16-річний підліток у Великій Британії
У Національному парку графства Нортумберленд, що у Великій Британії, на межі між Англією та Шотландією, вандали зрубали 300-річне дерево, яке з’явилося у фільмі про Робіна Гуда.
Поліція затримала за підозрою 16-річного парубка, пише ВВС.
Це було одно з найбільш відомих дерев у світі, яке любили відвідувати туристи. Платан ріс майже 300 років. У 1991 році дерево зафільмували у стрічці «Робін Гуд: Принц злодіїв» із Кевіном Костнером у головній ролі.
Герой Костнера, побачивши дерево, вигукує: «Я вдома!»
У 2016 році його визнали «Деревом року» на конкурсі, організованому Woodland Trust — благодійною організацією зі збереження лісів у Великій Британії.
Тепер дерево зрубали – місцеві мешканці знайшли його поваленим на старовинній кам’яній стіні, яку побудували за часів Римської імперії.
Вирубка дерева викликала хвилю емоцій, багато хто оплакував втрату герба Північного Сходу .
Депутат від містечка Гексем Гай Опперман заявив, що всі були «повністю приголомшені» та «спустошені» цією звісткою.
У поліції наголошують, що розслідування триває, і закликають свідків надати будь-які відомості, навіть незначні. Також поліціянти вваджають, що дерево зрубали навмисно.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 21:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Національному парку графства Нортумберленд, що у Великій Британії, на межі між Англією та Шотландією, вандали зрубали 300-річне дерево, яке з’явилося у фільмі про Робіна Гуда.".