Відоме «Дерево Робіна Гуда» зрубав 16-річний підліток у Великій Британії

У Національному парку графства Нортумберленд, що у Великій Британії, на межі між Англією та Шотландією, вандали зрубали 300-річне дерево, яке з’явилося у фільмі про Робіна Гуда.

Поліція затримала за підозрою 16-річного парубка, пише ВВС.

Це було одно з найбільш відомих дерев у світі, яке любили відвідувати туристи. Платан ріс майже 300 років. У 1991 році дерево зафільмували у стрічці «Робін Гуд: Принц злодіїв» із Кевіном Костнером у головній ролі.

Герой Костнера, побачивши дерево, вигукує: «Я вдома!»

У 2016 році його визнали «Деревом року» на конкурсі, організованому Woodland Trust — благодійною організацією зі збереження лісів у Великій Британії.

Тепер дерево зрубали – місцеві мешканці знайшли його поваленим на старовинній кам’яній стіні, яку побудували за часів Римської імперії.

Вирубка дерева викликала хвилю емоцій, багато хто оплакував втрату герба Північного Сходу .

Депутат від містечка Гексем Гай Опперман заявив, що всі були «повністю приголомшені» та «спустошені» цією звісткою.

У поліції наголошують, що розслідування триває, і закликають свідків надати будь-які відомості, навіть незначні. Також поліціянти вваджають, що дерево зрубали навмисно.