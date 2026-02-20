Сегодня 20 февраля 2026: какой день в истории

20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни. В 2014 году в этот день на Майдане погибли по меньшей мере 47 человек, а РФ ворвалась в Крым. В 1998-м 15-летняя Тара Липински выиграла золотую олимпийскую медаль в женском фигурном катании, став самой молодой спортсменкой, которой это удалось. В 1962-м астронавт Джон Гленн первым из американцев совершил орбитальный космический полет. В 1935-м первая женщина ступила на землю Антарктиды. В 1905-м родился писатель Улас Самчук, а в 1887-м в Харькове — будущий генерал-полковник Армии УНР Александр Удовиченко. В 1054-м умер Ярослав Мудрый.

Праздники и памятные даты 20 февраля

20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни.

В мире – Всемирный день социальной справедливости.

Сегодня – пятый день Масленицы. Он называется «Тещины вечеринки». В этот день теща шла в гости к зятю (можно – с группой поддержки из родственников и друзей). Зять должен был угощать гостей вкусностями – как правило, варениками и налистниками.

Также сегодня: Международный День людей, победивших алкоголизм, Международный день курения трубки.

20 февраля в истории

20 февраля 1054 года на руках своего сына Всеволода умер великий Киевский князь Ярослав Мудрый. Подробнее.

20 февраля 1887 года в Харькове родился будущий генерал-полковник Армии УНР и вице-президент УНР в изгнании Александр Удовиченко. Подробнее.

20 февраля 1905 года в Ровенской области родился писатель Улас Самчук. Подробнее.

20 февраля 1935 года первая женщина ступила на землю Антарктиды. Подробнее.

20 февраля 1962 года астронавт Джон Гленн стал первым американцем, облетевшим Землю. Подробнее.

20 февраля 1986 года на орбиту вывели базовый блок советской орбитальной станции «Мир». Подробнее.

20 февраля 1992 года Верховная Рада назначила празднование Дня Независимости Украины на 24 августа. Решение сделать этот день выходным приняли чуть позже – отдельным постановлением от 5 июня 1992 года.

20 февраля 1998 года 15-летняя Тара Липински выиграла золотую медаль в женском фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Нагано (Япония). Она стала самой молодой золотой медалисткой в ​​своем виде спорта, превзойдя предыдущий рекорд украинки Оксаны Баюл. Оксана победила на Олимпиаде в возрасте 16 лет. Таре было 15 лет, 8 месяцев и 10 дней.

Будущая чемпионка впервые встала на коньки в шесть лет. А уже в 14, в 1997-м, победила на чемпионате США, а впоследствии – мира. Причем обошла в мировом первенстве тоже американку – Мишель Кван. Таким образом она стала самым молодым человеком, когда-либо выигрывавшим титулы чемпионки США и мира за один сезон.

Внутреннее соперничество между Липински и Кван продолжалось и на Олимпийских играх 1998 года. Липински была более искусной в сложных прыжках, Кван – более артистичной. Оба выступления — сильными и яркими. Но техника юной фигуристки поразила судей. Так что «золото» отдали Липински, Кван получила «серебро». А третье место тогда заняла китаянка Чэнь Лу.

Сразу после Олимпиады чемпионка решила уйти из любителей в профессионалы. Она не возвращалась на олимпийский лед. Вместо этого участвовала в шоу фигурного катания. Также она стала актрисой и комментатором соревнований. Актерскую карьеру Липински вряд ли можно назвать успешной. В основном Таре доставались роли в сериалах и эпизодах, хотя есть и одна из главных — в фильме «Ледяной ангел», где она играет фигуристку.

20 февраля 2014 года – самый трагический из дней Революции Достоинства. В этот день произошли расстрелы протестующих на улице Институтской. Только по подтвержденным данным погибли 47 человек. Подробнее.

20 февраля 2014 года официально признано датой начала российской агрессии против Украины — захвата РФ полуострова Крым. Подробнее.

Церковный праздник 20 февраля

20 февраля чтят память преподобного Льва, епископа Катанского, и благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого. Подробнее.

Народные приметы

Если снег выпал и все еще не растаял, может быть неурожай.

Снег с дождем 20 февраля – к половодью.

Если вороны купаются в лужах, то придет потепление.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя ругаться, особенно с родными.

Нельзя завидовать.

Не следует планировать новые дела и давать обещания.