Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні. У 2014 році цього дня на Майдані загинули щонайменше 47 людей, а РФ вдерлася до Криму. У 1998-му 15-річна Тара Ліпінські виграла золоту олімпійську медаль у жіночому фігурному катанні, ставши наймолодшою спортсменкою, якій це вдалося. У 1962-му астронавт Джон Гленн першим з американців здійснив орбітальний космічний політ. У 1935-му перша жінка ступила на землю Антарктиди. У 1905-му народився письменник Улас Самчук. У 1887-му в Харкові народився майбутній генерал-полковник Армії УНР Олександр Удовиченко. У 1054-му помер Ярослав Мудрий.

Свята та пам’ятні дати 20 лютого

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні.

У світі – Всесвітній день соціальної справедливості.

Сьогодні – п’ятий день Масниці. Він називається “Тещині вечірки”. Цього дня теща йшла в гості до зятя (можна – з “групою підтримки” із родичів та друзів). Зять мав пригощати гостей смаколиками – як правило, варениками та налисниками.

Також сьогодні: Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, Міжнародний день куріння люльки.

20 лютого в історії

20 лютого 1054 року на руках свого сина Всеволода помер великий Київський князь Ярослав Мудрий. Детальніше.

20 лютого 1887 року в Харкові народився майбутній генерал-полковник Армії УНР та віцепрезидент УНР в екзилі Олександр Удовиченко. Докладніше.

20 лютого 1905 року на Рівненщині народився письменник Улас Самчук. Докладніше.

20 лютого 1935 року перша жінка ступила на землю Антарктиди. Докладніше.

20 лютого 1962 року астронавт Джон Гленн став першим американцем, який облетів Землю. Докладніше.

20 лютого 1986 року на орбіту вивели базовий блок радянської орбітальної станції “Мир”. Докладніше.

20 лютого 1992 року Верховна Рада призначила святкування Дня Незалежності України на 24 серпня. Рішення зробити цей день вихідним ухвалили трохи пізніше – окремою ухвалою від 5 червня 1992 року.

20 лютого 1998 року 15-річна Тара Ліпінські виграла золоту медаль у жіночому фігурному катанні на зимових Олімпійських іграх у Нагано (Японія). Вона стала наймолодшою ​​золотою медалісткою у своєму виді спорту, перевершивши попередній рекорд українки Оксани Баюл. Оксана перемогла на Олімпіаді у віці 16 років. Тарі було 15 років, 8 місяців та 10 днів.

Майбутня чемпіонка вперше стала на ковзани у шість років. А вже у 14, у 1997-му, перемогла на чемпіонаті США, а згодом – світу. Причому обійшла у світовій першості також американку – Мішель Кван. Таким чином вона стала наймолодшою ​​людиною, яка коли-небудь вигравала титули чемпіонки США та світу за один сезон.

Внутрішнє суперництво між Ліпінські та Кван тривало й на Олімпійських іграх 1998 року. Ліпінські була більш майстерною у складних стрибках, Кван – більш артистичною. Обидва виступи – сильними та яскравими. Але техніка юної фігуристки вразила суддів. Тож “золото” віддали Ліпінські, Кван отримала “срібло”. А третє місце тоді посіла китаянка Чень Лу.

Одразу після Олімпіади чемпіонка вирішила піти з аматорів у професіонали. Вона не поверталася на олімпійську кригу. Натомість брала участь у шоу фігурного катання. Також вона стала актрисою та коментаторкою змагань. Акторську кар’єру Ліпінські навряд чи можна назвати успішною. В основному Тарі діставалися ролі в серіалах та епізодах, хоча є й одна з головних – у фільмі “Крижаний янгол”, де вона грає фігуристку.

20 лютого 2014 року – найтрагічніший із днів Революції Гідності. Цього дня відбулися розстріли протестувальників на вулиці Інститутській. Лише за підтвердженими даними загинули 47 людей. Докладніше.

20 лютого 2014 року офіційно визнано датою початку російської агресії проти України – захоплення РФ півострова Крим. Докладніше.

Церковне свято 20 лютого

20 лютого вшановують пам’ять преподобного Льва, єпископа Катанського та благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо сніг випав і досі не розтанув, може бути неврожай.

Сніг із дощем 20 лютого – до повені.

Якщо ворони купаються в калюжах, то прийде потепління.

Що не можна робити 20 лютого

Не можна лаятися, особливо з рідними.

Не можна заздрити.

Не слід планувати нові справи та давати обіцянки.