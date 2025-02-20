Сьогодні 20 лютого: який день в історії

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні. У 2014 році цього дня на Майдані загинули щонайменше 47 людей, а РФ вдерлася до Криму. У 1962-му астронавт Джон Гленн першим з американців здійснив орбітальний космічний політ. У 1935-му перша жінка ступила на землю Антарктиди. У 1905-му народився письменник Улас Самчук. У 1887-му в Харкові народився майбутній генерал-полковник Армії УНР Олександр Удовиченко. У 1054-му помер Ярослав Мудрий.

Свята та пам’ятні дати 20 лютого

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні.

У світі – Всесвітній день соціальної справедливості, Міжнародний день людей, які перемогли алкоголізм.

Також сьогодні: Міжнародний день курців люльки, Всесвітній день управління інформацією та Міжнародний день антропології (обидва відзначають у третій четвер лютого).

20 лютого в історії

20 лютого 1054 року на руках свого сина Всеволода помер великий Київський князь Ярослав Мудрий. Детальніше.

20 лютого 1887 року в Харкові народився майбутній генерал-полковник Армії УНР та віцепрезидент УНР в екзилі Олександр Удовиченко. Докладніше.

20 лютого 1905 року на Рівненщині народився письменник Улас Самчук. Докладніше.

20 лютого 1935 року перша жінка ступила на землю Антарктиди. Докладніше.

20 лютого 1962 року астронавт Джон Гленн став першим американцем, який облетів Землю. Він зробив на борту корабля “Friendship 7” три обороти за 4 години 55 хвилин. Гленн із 1943 року служив у Корпусі морської піхоти США під час Другої світової, а згодом і Корейської війни. А після цього став льотчиком-випробувачем. У квітні 1959-го його зарахували до так званої “першої сімки” – групи американських астронавтів, яка готувалася здійснити перші польоти людини в космос у рамках програми “Меркурій”. Гленн серед своїх колег був найстаршим – коли його взяли до групи, льотчику вже було 38. А на момент першого польоту до космосу – 40 років. Він не був першим американцем у космосі, “пропустивши” вперед двох колег: Алана Шепарда та Вірджила Гріссома. Однак вони обидва не облетіли всю Землю, здійснивши лише суборбітальні польоти (на швидкості, якої недостатньо для виведення на орбіту штучного супутника). Отже, Гленн став першим з американців, кому вдалося “нарізати” три кола навколо планети. Радянські космонавти за цим параметром випереджали суперників: на їхньому рахунку вже було два орбітальні польоти (Гагарін облетів Землю один раз, пробувши в космосі 108 хвилин; Герман Титов пробув за межами планети понад добу, здійснивши 17 обертів).

Утім, за кілька десятиліть Гленн зміг “обійти” як американських колег, так і радянських конкурентів, встановивши особистий космічний рекорд. Він не побитий і досі. У 1998-му Джон став найстарішим астронавтом світу, вирушивши в космос у віці 77 років і 103 дні.

Крім польотів, астронавт досяг успіху в бізнесі та політиці. Його неодноразово обирали до Сенату США. Джон Глен дожив до 95 років. А ліцензією приватного пілота користувався до 2011 року, коли йому вже було 90.

20 лютого 1986 року на орбіту вивели базовий блок радянської орбітальної станції “Мир”. Докладніше.

20 лютого 1992 року Верховна Рада призначила святкування Дня Незалежності України на 24 серпня. Рішення зробити цей день вихідним ухвалили трохи пізніше – окремою ухвалою від 5 червня 1992 року.

20 лютого 2014 року – найтрагічніший із днів Революції Гідності. Цього дня відбулися розстріли протестувальників на вулиці Інститутській. Лише за підтвердженими даними загинули 47 людей. Докладніше.

20 лютого 2014 року офіційно визнано датою початку російської агресії проти України – захоплення РФ півострова Крим. Докладніше.

Церковне свято 20 лютого

20 лютого вшановують пам’ять преподобного Льва, єпископа Катанського та благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо сніг випав і досі не розтанув, може бути неврожай.

Сніг із дощем 20 лютого – до повені.

Якщо ворони купаються в калюжах, то прийде потепління.

Що не можна робити 20 лютого

Не можна лаятися, особливо з рідними.

Не можна заздрити.

Не слід планувати нові справи та давати обіцянки.