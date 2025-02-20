Сегодня 20 февраля: какой день в истории

20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни. В 2014 году в этот день на Майдане погибли по меньшей мере 47 человек, а РФ вторглась в Крым. В 1962-м астронавт Джон Гленн первым из американцев совершил орбитальный космический полет. В 1935-м первая женщина ступила на землю Антарктиды. В 1905-м родился писатель Улас Самчук. В 1887-м в Харькове родился будущий генерал-полковник Армии УНР Александр Удовиченко. В 1054-м умер Ярослав Мудрый.

Праздники и памятные даты 20 февраля

20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни.

В мире – Всемирный день социальной справедливости, Международный день людей, победивших алкоголизм.

Также сегодня: Международный день курильщиков трубки, Всемирный день управления информацией и Международный день антропологии (оба отмечают в третий четверг февраля)

20 февраля в истории

20 февраля 1054 года на руках своего сына Всеволода умер великий Киевский князь Ярослав Мудрый. Подробнее.

20 февраля 1887 года в Харькове родился будущий генерал-полковник Армии УНР и вице-президент УНР в изгнании Александр Удовиченко. Подробнее.

20 февраля 1905 года в Ровенской области родился писатель Улас Самчук. Подробнее.

20 февраля 1935 года первая женщина ступила на землю Антарктиды. Подробнее.

20 февраля 1962 года астронавт Джон Гленн стал первым американцем, облетевшим Землю. Он сделал на борту корабля «Friendship 7» три оборота за 4 часа 55 минут. Гленн с 1943 года служил в Корпусе морской пехоты США во время Второй мировой, а впоследствии и Корейской войны. А после этого стал летчиком-испытателем. В апреле 1959-го его зачислили в так называемую «первую семерку» — группу американских астронавтов, которая готовилась осуществить первые полеты человека в космос в рамках программы «Меркурий». Гленн среди своих коллег был самым старшим – когда его взяли в группу, летчику уже было 38. А к моменту первого полета в космос – 40 лет. Он не был первым американцем в космосе, «пропустив» вперед двух коллег: Алана Шепарда и Вирджила Гриссома. Однако они оба не облетели всю Землю, совершив лишь суборбитальные полеты (на скорости, которой недостаточно для вывода на орбиту искусственного спутника). Так что Гленн стал первым из американцев, кому удалось «нарезать» три круга вокруг планеты. Советские космонавты по этому параметру опережали соперников: на их счету уже было два орбитальных полета (Гагарин облетел Землю один раз, пробыв в космосе 108 минут; Герман Титов пробыл за пределами планеты более суток, совершив 17 оборотов).

Впрочем, через несколько десятилетий Гленн смог «обойти» и американских коллег, и советских конкурентов, установив личный космический рекорд. Он не побит до сих пор. В 1998-м Джон стал старейшим астронавтом мира, отправившись в космос в возрасте 77 лет и 103 дня.

Кроме полетов, астронавт добился успеха в бизнесе и политике. Его неоднократно избирали в Сенат США. Джон Гленн дожил до 95 лет. А лицензией частного пилота пользовался до 2011 года, когда ему было уже 90.

20 февраля 1986 года на орбиту вывели базовый блок советской орбитальной станции «Мир». Подробнее.

20 февраля 1992 года Верховная Рада назначила празднование Дня Независимости Украины на 24 августа. Решение сделать этот день выходным приняли чуть позже – отдельным постановлением от 5 июня 1992 года.

20 февраля 2014 года – самый трагический из дней Революции Достоинства. В этот день произошли расстрелы протестующих на улице Институтской. Только по подтвержденным данным погибли 47 человек. Подробнее.

20 февраля 2014 года официально признано датой начала российской агрессии против Украины — захвата РФ полуострова Крым. Подробнее.

Церковный праздник 20 февраля

20 февраля чтят память преподобного Льва, епископа Катанского, и благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого. Подробнее.

Народные приметы

Если снег выпал и все еще не растаял, может быть неурожай.

Снег с дождем 20 февраля – к половодью.

Если вороны купаются в лужах, то придет потепление.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя ругаться, особенно с родными.

Нельзя завидовать.

Не следует планировать новые дела и давать обещания.