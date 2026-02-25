Як відключатимуть світло в Харківській області 26 лютого – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 26 лютого.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 09:30-16:30

1.2 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 13:00–20:00

3.2 06:00–09:30; 13:00–20:00

4.1 06:00–09:30; 13:00–20:00

4.2 06:00–09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

5.2 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 19 лютого заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін повідомив, що ситуація в енергосистемі Харківщини залишається дуже напруженою, при цьому спостерігається невелика її стабілізація.