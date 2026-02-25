Як відключатимуть світло в Харківській області 26 лютого – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 26 лютого.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 09:30-16:30
1.2 02:30-06:00; 09:30-16:30
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 06:00-09:30; 13:00–20:00
3.2 06:00–09:30; 13:00–20:00
4.1 06:00–09:30; 13:00–20:00
4.2 06:00–09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30
5.2 08:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, 19 лютого заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін повідомив, що ситуація в енергосистемі Харківщини залишається дуже напруженою, при цьому спостерігається невелика її стабілізація.
