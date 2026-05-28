О взрывах предупреждают жителей региона – что будет

В пресс-службе ХОВА предупредили жителей Харьковщины о взрывах, которые будут раздаваться сегодня в области из-за работы пиротехников.

Работы будут продолжаться с 09:30 до 12:00 включительно.

«В районе села Новая Гусаровка Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы. Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – пишут в ХОВА.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что россияне атаковали почтовое отделение в Изюме. Пострадал 54-летний мужчина и возник пожар на площади десять квадратных метров. За минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров. Кроме того, в течение минувших суток пиротехники выявили и обезвредили 62 единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.