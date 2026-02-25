«Розбірки як у Тарантіно» і харківський слід у теракті – підсумки 25 лютого
Окупанти на Харківщині створили «матеріал для Тарантіно». «Харківський слід» виявили у теракті, що стався у Львові. РФ безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині. БпЛА вдарив по Київському району Харкова. Терехов збирає міськраду на сесію. Монету на честь Харківщини випустив НБУ. Погода в березні буде нормальною. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 лютого.
Історія, «гідна Тарантіно», сталася в окупантів на Харківщині
Так її визначили автори каналу проєкту «Хочу жити». Подробиці вони дізналися з перших рук – від російського вояка з 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Верифікована загибель шістьох загарбників і поранення ще двох. Причиною стали внутрішні «розбірки» між штурмовиками та підрозділом БпЛА. Бійці 121-го МСП прийшли на позиції безпілотчиків у Лимані Першому та побили їх за дружній вогонь FPV-дроном по своєму квадроциклу. А також відібрали обладнання. Коли командир підрозділу БпЛА Юрій Давидов дізнався про це, вирішив покарати кривдників і повернути техніку. Друга зустріч підрозділів для багатьох стала фатальною. Один із безпілотчиків – сержант Пєтухов – перегнув палицю з образами на адресу колишнього зека гранатометника Корольова. Тож той відкрив вогонь. Пєтухов і його товариші загинули. Влучний гранатометник під слідством.
Харківський слід виявили в теракті, що стався у Львові 22 лютого
Тоді внаслідок вибуху загинула молода поліціянтка Вікторія Шпилька. Постраждали 25 людей. СБУ заявила: на місце теракту поліціянтів «заманила» 18-річна харків’янка. Дівчина зателефонувала на спецлінію та повідомила про нібито проникнення невідомих всередину магазину. Вибух стався, коли поліціянти прибули на місце за цим викликом. За фейковий дзвінок у поліцію фігурантка планувала отримати 100 доларів. А отримала підозру.
Газові об’єкти на Харківщині другу добу під безперервними атаками РФ
Про це заявила пресслужба НАК «Нафтогаз України». Окупанти бомбардують обʼєкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині. Загалом застосували близько 60 ударних дронів.
Ударний БпЛА вдень прилетів по Київському району Харкова
Мер Ігор Терехов повідомив про влучання біля приватних будинків. На момент, коли ми готували випуск, інформації про постраждалих не було. Пізніше в облпрокуратурі повідомили: це перший випадок застосування по Харкову FPV-дрона на оптоволокні.
Депутати Харківської міськради зберуться на сесію завтра
Вона відбудеться онлайн, повідомили в мерії. Планують внести зміни до бюджету міста.
Пам’ятну монету на честь Харківщини випустив НБУ
24 лютого в обіг ввели три нові 10-гривневі монети з серії «Ми сильні. Ми разом». Вони присвячені Запорізькій, Харківській і Херсонській областям. Таких в обігу буде 54 мільйони.
Погода в березні на Харківщині буде в межах норми
Відповідний прогноз дав Регіональний центр із гідрометеорології. Середньомісячну температуру передбачають – майже півтора градуса тепла. Також випаде нормальна для цього періоду кількість опадів.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
«Військові намагалися уникнути конфлікту» — ОТЦК про побиття чоловіка у Харкові
Постраждалих від обстрілу жінку з дитиною вдалося евакуювати до Харкова
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не найкращим чином: до чого тут Куп’янськ
