«Розбірки як у Тарантіно» і харківський слід у теракті – підсумки 25 лютого

Окупанти на Харківщині створили «матеріал для Тарантіно». «Харківський слід» виявили у теракті, що стався у Львові. РФ безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині. БпЛА вдарив по Київському району Харкова. Терехов збирає міськраду на сесію. Монету на честь Харківщини випустив НБУ. Погода в березні буде нормальною. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 лютого.

Так її визначили автори каналу проєкту «Хочу жити». Подробиці вони дізналися з перших рук – від російського вояка з 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Верифікована загибель шістьох загарбників і поранення ще двох. Причиною стали внутрішні «розбірки» між штурмовиками та підрозділом БпЛА. Бійці 121-го МСП прийшли на позиції безпілотчиків у Лимані Першому та побили їх за дружній вогонь FPV-дроном по своєму квадроциклу. А також відібрали обладнання. Коли командир підрозділу БпЛА Юрій Давидов дізнався про це, вирішив покарати кривдників і повернути техніку. Друга зустріч підрозділів для багатьох стала фатальною. Один із безпілотчиків – сержант Пєтухов – перегнув палицю з образами на адресу колишнього зека гранатометника Корольова. Тож той відкрив вогонь. Пєтухов і його товариші загинули. Влучний гранатометник під слідством.

Тоді внаслідок вибуху загинула молода поліціянтка Вікторія Шпилька. Постраждали 25 людей. СБУ заявила: на місце теракту поліціянтів «заманила» 18-річна харків’янка. Дівчина зателефонувала на спецлінію та повідомила про нібито проникнення невідомих всередину магазину. Вибух стався, коли поліціянти прибули на місце за цим викликом. За фейковий дзвінок у поліцію фігурантка планувала отримати 100 доларів. А отримала підозру.

Про це заявила пресслужба НАК «Нафтогаз України». Окупанти бомбардують обʼєкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині. Загалом застосували близько 60 ударних дронів.

Мер Ігор Терехов повідомив про влучання біля приватних будинків. На момент, коли ми готували випуск, інформації про постраждалих не було. Пізніше в облпрокуратурі повідомили: це перший випадок застосування по Харкову FPV-дрона на оптоволокні.

Вона відбудеться онлайн, повідомили в мерії. Планують внести зміни до бюджету міста.

24 лютого в обіг ввели три нові 10-гривневі монети з серії «Ми сильні. Ми разом». Вони присвячені Запорізькій, Харківській і Херсонській областям. Таких в обігу буде 54 мільйони.

Відповідний прогноз дав Регіональний центр із гідрометеорології. Середньомісячну температуру передбачають – майже півтора градуса тепла. Також випаде нормальна для цього періоду кількість опадів.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

