НБУ ввів нові монети по 10 грн. Серед них – присвячені Харківщині

Суспільство 12:38   25.02.2026
Вікторія Яковенко
НБУ ввів нові монети по 10 грн. Серед них – присвячені Харківщині Фото: НБУ

Напередодні, 24 лютого, Нацбанк України ввів у обіг три нові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом», присвячені Запорізькій, Харківській та Херсонській областям.

Їх презентували на острові Хортиця у четверті роковини від початку повномасштабного вторгнення РФ, розповіли у пресслужбі НБУ. Ці монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

«Торік ми започаткували нову серію обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом». Її ідея – продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів. Сьогодні в обіг вводяться три нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну, – Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. На реверсі кожної монети – мапа України. Ціла, нерозривна, єдина. Із чіткими адміністративними межами. Це не просто 10 гривень, це знак пам’яті, фіксація нашої стійкості в історії. Бо держава, яка бореться, має говорити не лише зброєю, а й символами, що формують національну пам’ять», – підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.

Він додав, що випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026–2027 років. Загалом у цій серії в обіг введуть 54 млн монет, присвячених областям України.

Монети є законним платіжним засобом на території України.

Читайте також: Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня

Автор: Вікторія Яковенко
