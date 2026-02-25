Live

НБУ ввел новые монеты по 10 грн. Среди них – посвященные Харьковщине

Общество 12:38   25.02.2026
Виктория Яковенко
НБУ ввел новые монеты по 10 грн. Среди них – посвященные Харьковщине Фото: НБУ

Накануне, 24 февраля, Нацбанк Украины ввел в оборот три новые памятные монеты из серии «Мы сильные. Мы вместе», посвященные Запорожской, Харьковской и Херсонской областям.

Их презентовали на острове Хортица в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ, рассказали в пресс-службе НБУ. Эти монеты имеют номинал в 10 гривен, изготовленные из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

«В прошлом году мы основали новую серию оборотных памятных монет «Мы сильные. Мы вместе». Ее идея продемонстрировать единство Украины, устойчивость каждого региона и его жителей. Сегодня в обращение вводятся три новые монеты из этой серии, посвященные прифронтовым регионам. Тем, кто ежедневно выдерживает удары врага и держит Украину – Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. На реверсе каждой монеты – карта Украины. Целая, неразрывная, единственная. С четкими административными границами. Это не просто 10 гривен, это знак памяти, фиксация нашей стойкости в истории. Потому что борющееся государство должно говорить не только оружием, но и символами, формирующими национальную память», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Он добавил, что выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026-2027 годов. В общем в этой серии введут 54 млн монет, посвященных областям Украины.

Монеты — законное платежное средство на территории Украины.

Читайте также: Четыре года с начала большой войны: 24 февраля в Харькове, потери — итоги дня

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории
25.02.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 25 февраля: спасли раненых, перестрелка оккупантов
Новости Харькова — главное 25 февраля: спасли раненых, перестрелка оккупантов
25.02.2026, 12:18
Харьков посетили представители Конгресса США и ООН: цель визита
Харьков посетили представители Конгресса США и ООН: цель визита
25.02.2026, 09:21
Пострадавших от обстрела женщину с ребенком удалось эвакуировать в Харьков
Пострадавших от обстрела женщину с ребенком удалось эвакуировать в Харьков
25.02.2026, 08:39
ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
25.02.2026, 07:34
НБУ ввел новые монеты по 10 грн. Среди них – посвященные Харьковщине
НБУ ввел новые монеты по 10 грн. Среди них – посвященные Харьковщине
25.02.2026, 12:38

Новости по теме:

30.10.2024
Самые дорогие монеты Украины: время проверить копилки
22.10.2021
В Великобритании будут делать деньги из мусора
15.07.2021
Таможенники задержали россиянина при попытке вывоза рублей периода Царской России
25.05.2021
Монетный двор Новой Зеландии выпустил серию монет «Звездные войны» (фото)
23.04.2021
В харьковские музеи передали конфискованные культурные ценности (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «НБУ ввел новые монеты по 10 грн. Среди них – посвященные Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 12:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 24 февраля, Нацбанк Украины ввел в оборот три новые памятные монеты из серии «Мы сильные. Мы вместе», посвященные Запорожской, Харьковской и Херсонской областям.".