НБУ ввел новые монеты по 10 грн. Среди них – посвященные Харьковщине
Накануне, 24 февраля, Нацбанк Украины ввел в оборот три новые памятные монеты из серии «Мы сильные. Мы вместе», посвященные Запорожской, Харьковской и Херсонской областям.
Их презентовали на острове Хортица в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ, рассказали в пресс-службе НБУ. Эти монеты имеют номинал в 10 гривен, изготовленные из сплава на основе цинка с никелевым покровом.
«В прошлом году мы основали новую серию оборотных памятных монет «Мы сильные. Мы вместе». Ее идея продемонстрировать единство Украины, устойчивость каждого региона и его жителей. Сегодня в обращение вводятся три новые монеты из этой серии, посвященные прифронтовым регионам. Тем, кто ежедневно выдерживает удары врага и держит Украину – Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. На реверсе каждой монеты – карта Украины. Целая, неразрывная, единственная. С четкими административными границами. Это не просто 10 гривен, это знак памяти, фиксация нашей стойкости в истории. Потому что борющееся государство должно говорить не только оружием, но и символами, формирующими национальную память», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.
Он добавил, что выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026-2027 годов. В общем в этой серии введут 54 млн монет, посвященных областям Украины.
Монеты — законное платежное средство на территории Украины.
