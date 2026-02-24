Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня

Хвилина мовчання, молебні та трагічна статистика – 24 лютого пройшло під вагою вантажу війни. Про головні події дня – в огляді МГ “Об’єктив”.

Чотири роки великої війни. Сьогодні в Харкові відбулися траурні заходи. Центр міста зупинився о 9:00 – під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Військові, громадськість, керівництво міста й області вийшли на Сумську перед зруйнованою будівлею ХОВА. На станції метро “Історичний музей” протягом дня з великих екранів на пасажирів дивилися обличчя загиблих захисників. На “Університеті” з нагоди Національного дня молитви за Україну молилися представники православної, католицької та протестантської громад. Також молебень зранку відбувся в храмі Йоана Богослова.

Трагічну статистику чотирьох років повномасштабного вторгнення оприлюднив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. За цей час росіяни вбили 2021 цивільного жителя Харківщини, 111 із них – діти. Постраждали від обстрілів 6760 людей, з них – 643 дитини. Зруйновані та пошкоджені 93 000 будівель. За фактами воєнних злочинів громадян РФ харківські прокурори розслідують понад 27 000 кримінальних проваджень. Ці дані Папуша озвучив на тлі зруйнованої школи №134 в Харкові. У ній 27 лютого чотири роки тому відбувся бій із російськими загарбниками, які проникли в місто. Усіх їх знищили. Це місце стало символом того, що Харків ніколи не буде російським.

Два “шахеди” вночі влучили по Київській трасі недалеко від селища Шарівка. Служба відновлення поінформувала: “приліт” був по розділовій смузі, пошкоджена огорожа. За даними поліції, постраждали четверо цивільних чоловіків. 42-річного водія із осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одного водія доставили до медичного закладу в непритомному стані. 43-річний та 51-річний водії від госпіталізації відмовилися. Рух дорогою не перекривали.

Сильна пожежа сталася зранку в Харкові. Горіло кафе в Слобідському районі міста. Рятувальників викликали о 10-й ранку. А повністю загасити вогонь вдалося аж близько 14:00. Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області відзначила: на місці працювало понад пів сотні вогнеборців. Палало близько 180 кв. м даху та перекриття. Причину ще встановлюють.

Майже 2,5 млн грн хотіла «заробити» на єВідновленні мешканка Харківщини. Її судитимуть. Подробиці справи повідомила пресслужба обласної прокуратури. За даними слідства, жінка намагалася отримати державну компенсацію за будинок, який демонтували ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона подала відповідну заяву. Але комісія встановила, що ніяких ознак руйнацій через бойові дії немає. Тож замість компенсації громадянка отримала обвинувачення в замаху на шахрайство. Свою вину вона визнала.

