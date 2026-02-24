Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня
Хвилина мовчання, молебні та трагічна статистика – 24 лютого пройшло під вагою вантажу війни. Про головні події дня – в огляді МГ “Об’єктив”.
Молитви в метро та мовчання на Сумській
Чотири роки великої війни. Сьогодні в Харкові відбулися траурні заходи. Центр міста зупинився о 9:00 – під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Військові, громадськість, керівництво міста й області вийшли на Сумську перед зруйнованою будівлею ХОВА. На станції метро “Історичний музей” протягом дня з великих екранів на пасажирів дивилися обличчя загиблих захисників. На “Університеті” з нагоди Національного дня молитви за Україну молилися представники православної, католицької та протестантської громад. Також молебень зранку відбувся в храмі Йоана Богослова.
2121 цивільного вбили росіяни в Харківській області за чотири роки, 111 загиблих – діти
Трагічну статистику чотирьох років повномасштабного вторгнення оприлюднив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. За цей час росіяни вбили 2021 цивільного жителя Харківщини, 111 із них – діти. Постраждали від обстрілів 6760 людей, з них – 643 дитини. Зруйновані та пошкоджені 93 000 будівель. За фактами воєнних злочинів громадян РФ харківські прокурори розслідують понад 27 000 кримінальних проваджень. Ці дані Папуша озвучив на тлі зруйнованої школи №134 в Харкові. У ній 27 лютого чотири роки тому відбувся бій із російськими загарбниками, які проникли в місто. Усіх їх знищили. Це місце стало символом того, що Харків ніколи не буде російським.
“Шахеди” вдарили по Київській трасі
Два “шахеди” вночі влучили по Київській трасі недалеко від селища Шарівка. Служба відновлення поінформувала: “приліт” був по розділовій смузі, пошкоджена огорожа. За даними поліції, постраждали четверо цивільних чоловіків. 42-річного водія із осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одного водія доставили до медичного закладу в непритомному стані. 43-річний та 51-річний водії від госпіталізації відмовилися. Рух дорогою не перекривали.
Кафе палало в Слобідському районі
Сильна пожежа сталася зранку в Харкові. Горіло кафе в Слобідському районі міста. Рятувальників викликали о 10-й ранку. А повністю загасити вогонь вдалося аж близько 14:00. Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області відзначила: на місці працювало понад пів сотні вогнеборців. Палало близько 180 кв. м даху та перекриття. Причину ще встановлюють.
Громадянка хотіла заробити на “єВідновленні” 2,5 млн, а отримала звинувачення
Майже 2,5 млн грн хотіла «заробити» на єВідновленні мешканка Харківщини. Її судитимуть. Подробиці справи повідомила пресслужба обласної прокуратури. За даними слідства, жінка намагалася отримати державну компенсацію за будинок, який демонтували ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона подала відповідну заяву. Але комісія встановила, що ніяких ознак руйнацій через бойові дії немає. Тож замість компенсації громадянка отримала обвинувачення в замаху на шахрайство. Свою вину вона визнала.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Суспільство, Харків; Теги: 24 февраля, війна, годовщина, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 23:00;