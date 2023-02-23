Вдалося, щоб десант РФ не висадився в Харкові, – Терехов про початок війни

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону згадав події 24 лютого 2022 року – ранок, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ці спогади, зазначив міський голова, він пронесе через усе своє життя.

“Усе почалося зранку, я прокинувся від вибуху. Від того, що були страшні вибухи. Подивився у вікно і побачив заграву від розривів снарядів. Задзвонив телефон. Не було зв’язку. Як ми потім з’ясували, це було цілеспрямовано, щоб у керівництва міста не було зв’язку. Потім взяв слухавку у свого сина, який теж прокинувся від вибухів. Зателефонував і поїхав до військової адміністрації, на той час це була обласна державна адміністрація, де був селектор з президентом України Володимиром Зеленським”, – розповів мер.

Після цього, продовжив він, розпочалася підготовка фортифікаційних споруд.

“Прибули військові, і ми з ними спілкувались, бо дуже швидко ми повинні були зробити фортифікації, зробити так, щоб наш ворог не міг з літаків приземлитись у Харкові, висадити десант. І, на щастя, нам це вдалося. Завдяки нашим славним військовим. Завдяки тому, що всі об’єднались, територіальна оборона. Дуже багато було молодих людей, різного віку насправді, які в цей час приходили до нас і записувались в ряди територіальної оборони. Була видача зброї, і вони зі зброєю в руках захищали свій рідний Харків, свою рідну Україну”, – зазначив Терехов.

Мер висловив упевненість, що дуже важливо пам’ятати події 23 та 24 лютого, а також подвиг українських військових.

“Ми повинні пам’ятати подвиг всіх людей, які віддали своє життя і віддають зараз своє життя за незалежність України, за те, щоб ми були нацією. Я впевнений в нашій перемозі, бо такий народ неможливо перемогти. Перемога буде за нами. Після перемоги ми все відбудуємо. До речі, ми вже почали відбудовувати наше місто. Ті емоції, які тоді були, ті емоції, які зараз є в місті, – це дійсно феномен. Бо зараз все місто об’єдналось. Зараз ми одна єдина українська харківська родина. І це дуже добре”, – додав міський голова.