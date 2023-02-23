Удалось, чтобы десант РФ не высадился в Харькове, — Терехов о начале войны

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона вспомнил события 24 февраля 2022 года — утро, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Эти воспоминания, отметил городской голова, он пронесет через всю свою жизнь.

«Все началось утром, я проснулся от взрыва. От того, что были страшные взрывы. Посмотрел в окно и увидел зарево от разрывов снарядов. Зазвонил телефон. Не было связи. Как мы потом выяснили, это было целенаправленно, чтобы у руководства города не было связи. Потом взял трубку у своего сына, который тоже проснулся от взрывов. Позвонил и поехал в военную администрацию, в то время это была областная государственная администрация, где был селектор с президентом Украины Владимиром Зеленским», — рассказал мэр.

После этого, продолжил он, началась подготовка фортификационных сооружений.

«Прибыли военные, и мы с ними общались, потому что очень быстро мы должны были сделать фортификации, сделать так, чтобы наш враг не мог с самолетов приземлиться в Харькове, высадить десант. И, к счастью, нам это удалось. Благодаря нашим славным военным. Благодаря тому, что все объединились, территориальная оборона. Очень много было молодых людей, разного возраста на самом деле, которые в это время приходили к нам и записывались в ряды территориальной обороны. Была выдача оружия, и они с оружием в руках защищали свой родной Харьков, свою родную Украину», — отметил Терехов.

Мэр выразил уверенность, что очень важно помнить события 23 и 24 февраля, а также подвиг украинских военных.

«Мы должны помнить подвиг всех людей, которые отдали свою жизнь и отдают сейчас свою жизнь за независимость Украины, за то, чтобы мы были нацией. Я уверен в нашей победе, потому что такой народ невозможно победить. Победа будет за нами. После победы мы все отстроим. Кстати, мы уже начали отстраивать наш город. Те эмоции, которые тогда были, те эмоции, которые сейчас есть в городе, — это действительно феномен. Потому что сейчас весь город объединился. Сейчас мы одна единая украинская харьковская семья. И это очень хорошо», — добавил городской голова.