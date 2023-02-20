Синегубов: В Харькове российский десант хотел высадиться на авиационном заводе

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Думке» рассказал о бое защитников Харькова с россиянами в Центральном парке имени Горького и защите взлетной полосы ХАЗа от вражеского десанта.

Отвечая на вопрос, почему россиянам не удалось взять Харьков, Олег Синегубов говорит, что причиной стала скоординированность действий всех Сил обороны – и Национальная полиция, и ВЗСУ, и высшие учебные заведения Министерства обороны, все, кто мог держать в руках оружие, знали свое четкое место, и каждый действовал на своем участке.

«Выставляем мы блоки на Сумской возле ХАЗа, поступает сигнал, что вылетели самолеты и вертолеты с десантом и будут садиться на взлетно-посадочной полосе на ХАЗ, ее нужно уничтожить. А как ее уничтожить, там метровый бетон? Это было невозможно сделать, ни одна взрывчатка, которая была у нас тогда налицо, к таким бы разрушениям не привела. Принимали решение блокировать техникой, техники нет, решили просто высыпать песок на взлетно-посадочную полосу, это тоже задержало бы действия», — приводит примеры организованного сопротивления Синегубов.

«Параллельно звонят по телефону: обнаружили диверсионно-разведывательную группу в Центральном парке имени Горького. Там было количество 18 человек. Было сражение, их заблокировали и уничтожили. После этого оказывается где-то на улице Университетской три человека, также бой. Таких историй достаточно велико. По тогда еще по Московскому проспекту едут два вражеских танка, они прорвались из чугуевского направления, проникли через блокпост. Едут на их уничтожение, обнаружили третий танк, но это был наш танк, у которого кончилось горючее и он отступил, его чуть не уничтожили, с риском подходили, говорили пароли», — рассказывает Синегубов.