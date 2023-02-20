Синєгубов: У Харкові російський десант хотів висадитися на авіаційному заводі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Думка” розповів про бій захисників Харкова з росіянами в Центральному парку імені Горького та захист злітної смуги ХАЗу від ворожого десанту.

Відповідаючи на питання, чому росіянам не вдалося взяти Харків, Олег Синєгубов каже, що причиною стала скоординованість дій усіх Сил оборони – і Національна поліції, і ЗСУ, і вищих навчальних закладів Міністерства оборони. Усі, хто міг тримати в руках зброю, всі знали своє чітке місце, і кожен діяв на своїй ділянці роботи.

«Виставляємо ми блоки на Сумській біля ХАЗу, надходить сигнал, що вилетіли літаки та вертольоти з десантом і будуть сідати на злітно-посадковій смузі на ХАЗ, її потрібно знищити. А як її знищити, там метровий бетон? Це було неможливо зробити, жодна вибухівка, яка була у нас тоді в наявності, до таких би руйнувань не призвела. Ухвалювали рішення блокувати технікою, техніки немає, вирішили просто висипати пісок на злітно-посадкову смугу, це теж би затримало дії», – наводить приклади організованого супротиву Синєгубов.

«Паралельно телефонують: виявили диверсійно-розвідувальну групу у Центральному парку імені Горького. Там була кількість 18 людей. Був бій, їх заблокували і знищили. Після того виявляється десь на вулиці Університетській три людини, також бій. Таких історій досить велика кількість. По тоді ще Московському проспекту їдуть два ворожих танки, вони прорвалися з чугуївського напрямку, проникли через блокпост. Їдуть на їх знищення, виявили третій танк, але це був наш танк, у якого закінчилося пальне і він відступив, його ледь не знищили, із ризиком підходили, говорили паролі», – розповідає Синєгубов.