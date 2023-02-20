Синєгубов розповів, як Халк витягав його з-під завалів у Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у інтерв’ю “Думка” поділився спогадами про те, як потрапив під ракетний удар по будівлі ГУ Нацполіції в Харкові 2 березня.

Цього дня по центру Харкова вдарили російські “Іскандери”. Перша ракета трохи “промахнулася” – і влучила в будівлю, що належить університету ім. Каразіна. Друга поцілила точно – у Головне управління поліції в Харківській області. На той момент у приміщенні проходила нарада за участю начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“2 березня дійсно було два ракетних удари. Перший прийшовся частково на будівлю економічного факультету університету імені Каразіна, яка стоїть поруч. Тоді ми вже відчули першу вибухову хвилю від цієї ракети. Повірте, досить серйозний був удар і руйнування всередині будівлі навіть просто від вибухової хвилі, – розповів Синєгубов. – Тоді, до речі, я зрозумів, що таке професійність, професійність наших спецпідрозділів КОРД і “Схід”, які фактично одразу сказали, що зараз буде другий удар. Це були “Іскандери”, а “Іскандери” тоді ще літали завжди парами. Сказали, щоб ми швидко йшли в укриття. Секунд через 30 був другий удар. Дійсно, я опинився, не лише я, там велика кількість людей була, десь 15 чоловік, опинилися під завалами. Там є загиблі. Там дійсно біда. Ті люди, із якими ми 5 хвилин тому спілкувалися, це люди, які забезпечували, в тому числі мій особисто спецзв’язок із президентом України, з урядом, з Офісом президента, загинули. Уся ця група загинула“.

Самого начальника ХОВА привалило броньованими дверима.

“На мені після ракетного удару броньовані двері лежали, а людина намагалася (витягнути мене з-під них – ред.). Це був спецпризначинець з позивним “Халк”, у нього кремезна статура, а він став на ці двері та тягне мене за руки. Я йому: “Встань із дверей, відпусти, я сам вилізу, уйди просто”. Були такі випадки”, – поділився Синєгубов.

Вибравшись з-під завалу, начальник ХОВА дзвонив меру Харкова Терехову – щоб той дав команду терміново відключити систему опалення у будівлі.

“Там під завалами пил, дихати не можна, а тут іще вода йде 70+ градусів із системи опалення, а зверху вже полум’я, тому що розпочалася пожежа. Я зрозумів те, що наші підрозділи ДСНС приїжджають на місце досить швидко. Це, власне кажучи, врятувало нас”, – розповів начальник ХОВА.