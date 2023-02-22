Терехов повідомив, що 23 і 24 лютого у Харкові посилять заходи безпеки
Мер Харкова Ігор Терехов запропонував тим, хто боїться, залишитися вдома на річницю нападу рф на Україну .
«Дуже багато питають зараз: «Що може бути 23 і 24 числа?» Я не знаю, що буде, це залежить від нашого ворога, від того, що в нього в голові. Але безумовно будуть посилені міри безпеки. Ми повинні бути готові до різноманітних викликів. Дуже багато людей питають: виходити на роботу чи ні. Своїм підлеглим я сказав: «Кому важко, хто боїться, ті можуть залишитися у своїх домівках і дистанційно працювати. Хто не боїться – працюємо в режимі, в якому працюємо завжди. Комунальники будуть працювати. Установи, транспорт – поки ми нічого не будемо міняти, працюємо в звичайному режимі. Комендантська година поки що не обговорюється» – повідомив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 13:07;
Кореспондент Оксана Якушко, Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов запропонував тим, хто боїться, залишитися вдома на річницю нападу рф на Україну .".