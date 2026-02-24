Live

Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ

Фронт 16:42   24.02.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населеного пункту Вільча. Наразі спроби росіян просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі йшли вперед, в районі Глушківки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 50 атак, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, відеоматеріали з геолокацією, опубліковані 23 лютого, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на захід від села Голубівка Кіндрашівської громади, повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).

Автор: Вікторія Яковенко
