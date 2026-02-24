Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ
Фото: 148 ОАБр
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населеного пункту Вільча. Наразі спроби росіян просуватися вперед не спостерігаються.
На Куп’янському напрямку окупанти двічі йшли вперед, в районі Глушківки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 50 атак, зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, відеоматеріали з геолокацією, опубліковані 23 лютого, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на захід від села Голубівка Кіндрашівської громади, повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).
Категорії: Фронт, Харків; Теги: 24 февраля, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
