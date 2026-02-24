Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Куп’янська – ISW

Відеоматеріали з геолокацією, опубліковані 23 лютого, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на захід від села Голубівка Кіндрашівської громади Харківської області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому заяви російських військових блогерів, що начебто сили РФ просунулися між Петропавлівкою та Кучерівкою, аналітики не підтверджують.

Що стосується півночі Харківської області, напрямків на Борову та Великий Бурлук, то, за оцінкою ISW, росіяни успіхів 23 лютого там не мали.

Нагадаємо, 22 лютого речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон. За його даними, оточені окупанти утримуються в кількох будівлях, де намагаються вижити. Наразі фіксують близько 20 активних позивних. Проєкт «Хочу жити» повідомив, що до них через бот у телеграмі звернувся російський військовий. Він із двома побратимами вирішив здатися в полон. Окупантів зв’язали з командуванням підрозділу бригади «Хартія» на місці. А далі під наглядом дрона вивели до місця зустрічі з українськими військовими.