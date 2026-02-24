Live

Украинские войска недавно продвинулись в направлении Купянска — ISW

Фронт 08:42   24.02.2026
Елена Нагорная
Украинские войска недавно продвинулись в направлении Купянска — ISW

Видеоматериалы с геолокацией, опубликованные 23 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к западу от села Голубовка Кондрашовской громады Харьковской области, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

При этом заявления российских военных блогеров о том, что силы РФ якобы продвинулись между Петропавловкой и Кучеровкой, аналитики не подтверждают.

Что касается севера Харьковской области, направлений на Боровую и Великий Бурлук, то, по оценке ISW, россияне 23 февраля продвижения там не имели.

Напомним, 22 февраля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что россияне в Купянске начали сдаваться в плен. По его данным, окруженные оккупанты удерживаются в нескольких зданиях, где пытаются выжить. Сейчас фиксируют около 20 активных позывных. Проект «Хочу жить» сообщил, что к ним через бот в Telegram обратился российский военный. Он с двумя побратимами решил сдаться в плен. Оккупантов связали с командованием подразделения бригады «Хартия» на месте. А дальше под наблюдением дрона вывели к месту встречи с украинскими военными.

Читайте также: Четыре штурма провели россияне на Харьковщине за сутки: где шли бои

Автор: Елена Нагорная
