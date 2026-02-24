Live

Где сегодня, 24 февраля, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

Фронт 16:42   24.02.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня, 24 февраля, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ Фото: 148 ОАБр

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенного пункта Вильча. Сейчас попытки россиян продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении оккупанты дважды шли вперед, в районе Глушковки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 50 атак, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, видеоматериалы с геолокацией, опубликованные 23 февраля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись западнее села Голубовка Кондрашевской громады, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: БпЛА атаковал Печенеги: произошел пожар в доме (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, пожар в кафе
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, пожар в кафе
24.02.2026, 16:45
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
24.02.2026, 14:16
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения
Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения
24.02.2026, 12:12
Где сегодня, 24 февраля, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ
Где сегодня, 24 февраля, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ
24.02.2026, 16:42

Новости по теме:

24.02.2023
Первый день войны в Харькове: хроника 24 февраля 2022 (фото, видео)
23.02.2023
Удалось, чтобы десант РФ не высадился в Харькове, — Терехов о начале войны
22.02.2023
23 и 24 февраля в Харькове усилят меры безопасности — Терехов (видео)
31.05.2022
23 февраля в 11 утра ВС РФ уже выставили вдоль границы с Харьковщиной РСЗО и пушки (видео)
11.05.2022
24 февраля Харьков мог остаться не защищенным 92 ОМБр


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня, 24 февраля, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".