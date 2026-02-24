Где сегодня, 24 февраля, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенного пункта Вильча. Сейчас попытки россиян продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении оккупанты дважды шли вперед, в районе Глушковки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 50 атак, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, видеоматериалы с геолокацией, опубликованные 23 февраля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись западнее села Голубовка Кондрашевской громады, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).