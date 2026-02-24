Об’єкт газовидобутку на Харківщині атакує РФ 24 лютого – Нафтогаз

О 17:37 24 лютого пресслужба НАК “Нафтогаз України” повідомила, що в Харківській області під ударами об’єкт газодобувної інфраструктури.

У “Нафтогазі” зазначили: РФ обстрілює газодобувну інфраструктуру протягом доби 24 лютого. Зокрема ввечері удари йдуть по Харківській області. Атакують дронами.

“Атака триває. Зафіксовано пошкодження. Роботу обʼєкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів”, – зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

Пресслужба компанії уточнила, що з початку року ЗС РФ здійснили вже 26 атак на об’єкти “Нафтогазу”.

Зазначимо, що в Харкові та області протягом 24 лютого практично постійно лунають повітряні тривоги: їх оголошували неодноразово через проліт в області “шахедів”, а також активність російської тактичної авіації та пуски КАБів.