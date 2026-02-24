Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз
В 17:37 24 февраля пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что в Харьковской области под ударами объект газодобывающей инфраструктуры.
В «Нафтогазе» отметили: РФ обстреливает газодобывающую инфраструктуру в течение всех суток 24 февраля. В частности вечером удары идут по Харьковской области. Атакуют дронами.
«Атака продолжается. Зафиксированы повреждения. Работа объекта остановлена. Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Пресс-служба компании уточнила, что с начала года ВС РФ совершили уже 26 атак на объекты «Нафтогаза».
Читайте также: 5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)
Отметим, что в Харькове и области в течение 24 февраля практически постоянно звучат воздушные тревоги: их объявляли неоднократно из-за пролета в области «Шахедов», а также активности российской тактической авиации и пусков КАБов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: НАК «Нафтогаз Украины», новости Харькова, обстрел;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 18:25;