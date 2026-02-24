Live

Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз

Происшествия 18:25   24.02.2026
Оксана Горун
В 17:37 24 февраля пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что в Харьковской области под ударами объект газодобывающей инфраструктуры.

В «Нафтогазе» отметили: РФ обстреливает газодобывающую инфраструктуру в течение всех суток 24 февраля. В частности вечером удары идут по Харьковской области. Атакуют дронами.

«Атака продолжается. Зафиксированы повреждения. Работа объекта остановлена.  Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Пресс-служба компании уточнила, что с начала года ВС РФ совершили уже 26 атак на объекты «Нафтогаза».

Отметим, что в Харькове и области в течение 24 февраля практически постоянно звучат воздушные тревоги: их объявляли неоднократно из-за пролета в области «Шахедов», а также активности российской тактической авиации и пусков КАБов.

Автор: Оксана Горун
