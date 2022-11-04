Харьковчанин возглавил НАК «Нафтогаз Украины»
Уже бывшего министра регионального развития Украины Алексея Чернышова назначили председателем правления АО «НАК «Нафтогаз Украины».
Распоряжение о назначении Чернышова опубликовали на сайте Кабмина. Оно вступает в силу с 4 ноября.
Отметим, что слухи о возможном назначении Чернышова появились одновременно с сообщениями о том, что бывший глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал заявление об отставке.
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Чернышов — харьковчанин. Он родился в Харькове и закончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. 45-летний Чернышов — один из самых «долгоработающих» в команде президента Зеленского: в 2019-м его назначили главой Киевской ОГА, а с 4 марта 2020-го он возглавляет Минрегион.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже бывшего министра регионального развития Украины Алексея Чернышова назначили председателем правления АО «НАК «Нафтогаз Украины»".