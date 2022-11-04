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Харьковчанин возглавил НАК «Нафтогаз Украины»

Политика 10:36   04.11.2022
Оксана Горун
Харьковчанин возглавил НАК «Нафтогаз Украины»

Уже бывшего министра регионального развития Украины Алексея Чернышова назначили председателем правления АО «НАК «Нафтогаз Украины».

Распоряжение о назначении Чернышова опубликовали на сайте Кабмина. Оно вступает в силу с 4 ноября.

Отметим, что слухи о возможном назначении Чернышова появились одновременно с сообщениями о том, что бывший глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал заявление об отставке.

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    • Чернышов — харьковчанин. Он родился в Харькове и закончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. 45-летний Чернышов — один из самых «долгоработающих» в команде президента Зеленского: в 2019-м его назначили главой Киевской ОГА, а с 4 марта 2020-го он возглавляет Минрегион.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 10:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже бывшего министра регионального развития Украины Алексея Чернышова назначили председателем правления АО «НАК «Нафтогаз Украины»".