Харьковчанин возглавил НАК «Нафтогаз Украины»

Уже бывшего министра регионального развития Украины Алексея Чернышова назначили председателем правления АО «НАК «Нафтогаз Украины».

Распоряжение о назначении Чернышова опубликовали на сайте Кабмина. Оно вступает в силу с 4 ноября.

Отметим, что слухи о возможном назначении Чернышова появились одновременно с сообщениями о том, что бывший глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал заявление об отставке.

Чернышов — харьковчанин. Он родился в Харькове и закончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. 45-летний Чернышов — один из самых «долгоработающих» в команде президента Зеленского: в 2019-м его назначили главой Киевской ОГА, а с 4 марта 2020-го он возглавляет Минрегион.