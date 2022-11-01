Харьковчанин может возглавить «Нафтогаз Украины» — СМИ
Издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в парламенте и самом НАК «Нафтогаз Украины» сообщило о грядущей отставке с должности Юрия Витренко.
На смену ему прочат харьковчанина, нынешнего министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.
По данным источников «ЭП», Юрий Витренко написал заявление об отставке с должности главы НАК «Нафтогаз Украины». А сменит его на должности Чернышов.
«Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышов станет полноценным главой компании», — сказал собеседник издания.
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Алексею Чернышову 45 лет, он родился в Харькове и закончил НЮУ им. Ярослава Мудрого. В 2019 — 2020 годах руководил Киевской ОГА. А затем — с 4 марта 2020 года возглавляет Минрегион.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в парламенте и самом НАК «Нафтогаз Украины» сообщило о грядущей отставке с должности Юрия Витренко".