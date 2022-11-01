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Харків’янин може очолити “Нафтогаз України” – ЗМІ

Політика 10:17   01.11.2022
Оксана Горун
Харків’янин може очолити “Нафтогаз України” – ЗМІ Фото: Алексей Чернышов (РБК-Украина)

Видання “Економічна правда” з посиланням на джерела в парламенті та самому НАК “Нафтогаз України” повідомило про майбутню відставку з посади Юрія Вітренка.

На зміну йому пророкують харків’янина, нинішнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

За даними джерел “ЕП”, Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК “Нафтогаз України”. А змінить його на посаді Чернишов.

“Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на якийсь час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії”, – сказав співрозмовник видання.

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    • Олексію Чернишову 45 років, він народився в Харкові та закінчив НЮУ ім. Ярослава Мудрого. У 2019 – 2020 роках керував Київською ОДА. А потім – з 4 березня 2020 року очолює Мінрегіон.

    Автор: Оксана Горун

  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 10:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Видання “Економічна правда” з посиланням на джерела в парламенті та самому НАК “Нафтогаз України” повідомило про майбутню відставку з посади Юрія Вітренка".