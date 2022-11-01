Харків’янин може очолити “Нафтогаз України” – ЗМІ

Видання “Економічна правда” з посиланням на джерела в парламенті та самому НАК “Нафтогаз України” повідомило про майбутню відставку з посади Юрія Вітренка.

На зміну йому пророкують харків’янина, нинішнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

За даними джерел “ЕП”, Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК “Нафтогаз України”. А змінить його на посаді Чернишов.

“Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на якийсь час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії”, – сказав співрозмовник видання.

Олексію Чернишову 45 років, він народився в Харкові та закінчив НЮУ ім. Ярослава Мудрого. У 2019 – 2020 роках керував Київською ОДА. А потім – з 4 березня 2020 року очолює Мінрегіон.