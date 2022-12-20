«Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині

РФ 20 грудня обстріляла об’єкт групи “Нафтогаз”, повідомили у пресслужбі компанії.

«Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури Нафтогазу, який розташований на Харківщині. Найголовніше — люди не постраждали. Однак внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Збитки «Нафтогаз України» планує оцінити пізніше, після того, як погасять полум’я.