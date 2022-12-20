«Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині
РФ 20 грудня обстріляла об’єкт групи “Нафтогаз”, повідомили у пресслужбі компанії.
«Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури Нафтогазу, який розташований на Харківщині. Найголовніше — люди не постраждали. Однак внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Збитки «Нафтогаз України» планує оцінити пізніше, після того, як погасять полум’я.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 14:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ 20 грудня обстріляла об’єкт групи “Нафтогаз”, повідомили у пресслужбі компанії.".