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«Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині

Суспільство 14:08   20.12.2022
Оксана Якушко
«Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині

РФ 20 грудня обстріляла об’єкт групи “Нафтогаз”, повідомили у пресслужбі компанії.

«Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури Нафтогазу, який розташований на Харківщині. Найголовніше — люди не постраждали. Однак внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Збитки «Нафтогаз України» планує оцінити пізніше, після того, як погасять полум’я.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 14:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ 20 грудня обстріляла об’єкт групи “Нафтогаз”, повідомили у пресслужбі компанії.".