Стало відомо, що горіло вночі на Харківщині після обстрілу (фото, відео)

Фото та відео масштабної пожежі після удару ракетами С-300 по території Ізюмського району на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Внаслідок ворожого обстрілу Харківщини в Ізюмському районі сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві. Зокрема постраждали резервуари та трубопровід”, – написав Мельник у своєму Телеграм-каналі.

За його даними, пожежу було ліквідовано на площі 4,5 тис. кв. метрів території із комунікаціями. Але все ще горять резервуари та підземні промислові стоки.

“Через підвищення загазованості відбуваються вибухи, – зазначив Мельник. – Наразі загальна площа горіння становить близько 5 тисяч кв. метрів. Але на місці героїчно працюють бійці ДСНС”.