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Стало відомо, що горіло вночі на Харківщині після обстрілу (фото, відео)

Події 11:37   20.12.2022
Оксана Горун
Стало відомо, що горіло вночі на Харківщині після обстрілу (фото, відео)

Фото та відео масштабної пожежі після удару ракетами С-300 по території Ізюмського району на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Внаслідок ворожого обстрілу Харківщини в Ізюмському районі сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві. Зокрема постраждали резервуари та трубопровід”, – написав Мельник у своєму Телеграм-каналі.

За його даними, пожежу було ліквідовано на площі 4,5 тис. кв. метрів території із комунікаціями. Але все ще горять резервуари та підземні промислові стоки.

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“Через підвищення загазованості відбуваються вибухи, – зазначив Мельник. – Наразі загальна площа горіння становить близько 5 тисяч кв. метрів. Але на місці героїчно працюють бійці ДСНС”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото та відео масштабної пожежі після удару ракетами С-300 по території Ізюмського району на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник".