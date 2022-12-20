Стало відомо, що горіло вночі на Харківщині після обстрілу (фото, відео)
Фото та відео масштабної пожежі після удару ракетами С-300 по території Ізюмського району на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
“Внаслідок ворожого обстрілу Харківщини в Ізюмському районі сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві. Зокрема постраждали резервуари та трубопровід”, – написав Мельник у своєму Телеграм-каналі.
За його даними, пожежу було ліквідовано на площі 4,5 тис. кв. метрів території із комунікаціями. Але все ще горять резервуари та підземні промислові стоки.
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“Через підвищення загазованості відбуваються вибухи, – зазначив Мельник. – Наразі загальна площа горіння становить близько 5 тисяч кв. метрів. Але на місці героїчно працюють бійці ДСНС”.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 11:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото та відео масштабної пожежі після удару ракетами С-300 по території Ізюмського району на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник".