Стало известно, что горело ночью на Харьковщине после обстрела (фото, видео)

Фото и видео масштабного пожара после удара ракетами С-300 по территории Изюмского района на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«В результате вражеского обстрела Харьковщины в Изюмском районе произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. В частности, пострадали резервуары и трубопровод», — написал Мельник в своем telegram-канале.

По его данным, пожар ликвидировали на площади 4,5 тыс. кв. метров территории с коммуникациями. Но все еще горят резервуары и подземные промышленные стоки.

«Из-за повышения загазованности происходят взрывы, — отметил Мельник. — В настоящее время общая площадь горения составляет около 5 тысяч кв. метров. Но на месте героически работают бойцы ГСЧС».