Live
  • Вторник 20.12.2022
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.79
    • 🟢

Стало известно, что горело ночью на Харьковщине после обстрела (фото, видео)

Происшествия 11:37   20.12.2022
Оксана Горун
Стало известно, что горело ночью на Харьковщине после обстрела (фото, видео) Фото: telegram «Генерал Марсель»

Фото и видео масштабного пожара после удара ракетами С-300 по территории Изюмского района на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«В результате вражеского обстрела Харьковщины в Изюмском районе произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. В частности, пострадали резервуары и трубопровод»,  — написал Мельник в своем telegram-канале.

По его данным, пожар ликвидировали на площади 4,5 тыс. кв. метров территории с коммуникациями. Но все еще горят резервуары и подземные промышленные стоки.

Читайте также: Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция

«Из-за повышения загазованности происходят взрывы, — отметил Мельник. — В настоящее время общая площадь горения составляет около 5 тысяч кв. метров. Но на месте героически работают бойцы ГСЧС».

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:47
Синегубов сообщил, что за взрыв произошел ночью на Харьковщине (видео)
07:51
Ночью в Харькове случился масштабный пожар: его тушили 90 спасателей (фото)
14:39
Россияне ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер — Синегубов (фото)
13:55
Синегубов: Вчера враг дважды ударил по инфраструктурному объекту в Харькове
08:00
На Харьковщине сутки не было пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Стало известно, что горело ночью на Харьковщине после обстрела (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото и видео масштабного пожара после удара ракетами С-300 по территории Изюмского района на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".