Стало известно, что горело ночью на Харьковщине после обстрела (фото, видео)
Фото: telegram «Генерал Марсель»
Фото и видео масштабного пожара после удара ракетами С-300 по территории Изюмского района на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«В результате вражеского обстрела Харьковщины в Изюмском районе произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. В частности, пострадали резервуары и трубопровод», — написал Мельник в своем telegram-канале.
По его данным, пожар ликвидировали на площади 4,5 тыс. кв. метров территории с коммуникациями. Но все еще горят резервуары и подземные промышленные стоки.
Читайте также: Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция
«Из-за повышения загазованности происходят взрывы, — отметил Мельник. — В настоящее время общая площадь горения составляет около 5 тысяч кв. метров. Но на месте героически работают бойцы ГСЧС».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Стало известно, что горело ночью на Харьковщине после обстрела (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото и видео масштабного пожара после удара ракетами С-300 по территории Изюмского района на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".