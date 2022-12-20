Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция
В полиции сообщили, что именно удар С-300 вызвал масштабный пожар в Изюмском районе Харьковской области минувшей ночью.
«20 декабря около 02:00 враг нанес удар по территории Изюмщины. Ранее ракеты С-300 попали в объект инфраструктуры. В результате обстрела возник масштабный пожар», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Фото и видео этого пожара ночью постили харьковские паблики, однако фото с места ЧП ни правоохранители, ни глава ХОВА не публикуют.
В полиции также проинформировали о других ЧП, которые за сутки случились в регионе из-за вражеских обстрелов.
«За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел неоднократно попадал город Волчанск. Повреждения получило помещение акционерного общества. В результате артобстрела повреждены частное домовладение и автомобиль в г. Купянск. По пгт Двуречная армейцы России били из танков, минометов и артиллерии. Взрывом поврежден один частный дом. Из-за минометных и артиллерийских обстрелов поселков Чугуевского и Харьковского районов разрушены частные дома и хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет», — сообщили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 11:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции сообщили, что именно удар С-300 вызвал масштабный пожар в Изюмском районе Харьковской области минувшей ночью".