Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция

В полиции сообщили, что именно удар С-300 вызвал масштабный пожар в Изюмском районе Харьковской области минувшей ночью.

«20 декабря около 02:00 враг нанес удар по территории Изюмщины. Ранее ракеты С-300 попали в объект инфраструктуры. В результате обстрела возник масштабный пожар», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фото и видео этого пожара ночью постили харьковские паблики, однако фото с места ЧП ни правоохранители, ни глава ХОВА не публикуют.

В полиции также проинформировали о других ЧП, которые за сутки случились в регионе из-за вражеских обстрелов.

«За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел неоднократно попадал город Волчанск. Повреждения получило помещение акционерного общества. В результате артобстрела повреждены частное домовладение и автомобиль в г. Купянск. По пгт Двуречная армейцы России били из танков, минометов и артиллерии. Взрывом поврежден один частный дом. Из-за минометных и артиллерийских обстрелов поселков Чугуевского и Харьковского районов разрушены частные дома и хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет», — сообщили в полиции.