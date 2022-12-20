Live
  • Вторник 20.12.2022
    • Харьков
  •   -2°С
    • 🟢

Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция

Происшествия 11:19   20.12.2022
Оксана Горун
Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция

В полиции сообщили, что именно удар С-300 вызвал масштабный пожар в Изюмском районе Харьковской области минувшей ночью.

«20 декабря около 02:00 враг нанес удар по территории Изюмщины. Ранее ракеты С-300 попали в объект инфраструктуры. В результате обстрела возник масштабный пожар», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фото и видео этого пожара ночью постили харьковские паблики, однако фото с места ЧП ни правоохранители, ни глава ХОВА не публикуют.

В полиции также проинформировали о других ЧП, которые за сутки случились в регионе из-за вражеских обстрелов.

Последствия обстрелов Харьковской области 19 и 20 декабря 2022 года
Фото: ГУ НП в Харьковской области

«За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел неоднократно попадал город Волчанск. Повреждения получило помещение акционерного общества. В результате артобстрела повреждены частное домовладение и автомобиль в г. Купянск. По пгт Двуречная армейцы России били из танков, минометов и артиллерии. Взрывом поврежден один частный дом. Из-за минометных и артиллерийских обстрелов поселков Чугуевского и Харьковского районов разрушены частные дома и хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет», — сообщили в полиции.

Последствия обстрелов Харьковской области 19 и 20 декабря 2022 года 2
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:26
Обстрелы Харьковщины за сутки: информация Генштаба и Синегубова
10:39
Снаряды ударили у домов и больницы — полиция об обстрелах Харьковщины
08:38
Синегубов сообщил о состоянии раненого во время обстрела Харьковщины фельдшера
08:02
Обстрелы Харьковщины: в ГСЧС сообщили о пожарах
07:19
Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 11:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции сообщили, что именно удар С-300 вызвал масштабный пожар в Изюмском районе Харьковской области минувшей ночью".