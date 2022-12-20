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Синегубов сообщил, что за взрыв произошел ночью на Харьковщине (видео)

Происшествия 08:47   20.12.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил, что за взрыв произошел ночью на Харьковщине (видео) Фото: соцсети

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что ночью по Харьковской области ударили российские ракеты, в результате произошел масштабный пожар.

«Сегодня около 2 часов ночи в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Фото и видео с места «прилета» ранее постили харьковские паблики, однако официальной информации о причинах случившегося не было.

Также Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты за сутки продолжили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского районов.

«За прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской громады: с. Старица, с. Готище, с. Волчанские хутора. Предварительно – без пострадавших. Оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по г. Купянск. В пгт Двуречная горел жилой дом», — сообщил глава ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 08:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что ночью по Харьковской области ударили российские ракеты, в результате произошел масштабный пожар".