Синегубов сообщил, что за взрыв произошел ночью на Харьковщине (видео)
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что ночью по Харьковской области ударили российские ракеты, в результате произошел масштабный пожар.
«Сегодня около 2 часов ночи в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Фото и видео с места «прилета» ранее постили харьковские паблики, однако официальной информации о причинах случившегося не было.
Также Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты за сутки продолжили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского районов.
«За прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской громады: с. Старица, с. Готище, с. Волчанские хутора. Предварительно – без пострадавших. Оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по г. Купянск. В пгт Двуречная горел жилой дом», — сообщил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что ночью по Харьковской области ударили российские ракеты, в результате произошел масштабный пожар".