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Синєгубов повідомив, що вибух стався вночі на Харківщині (відео)

Події 08:47   20.12.2022
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, що вибух стався вночі на Харківщині (відео) Фото: соцмережі

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вночі по Харківській області вдарили російські ракети, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

“Сьогодні близько 2-ї години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у Телаграмі.

Фото та відео з місця “прильоту” раніше постили харківські паблики, проте офіційної інформації про причини того, що трапилося, не було.

Також Синєгубов повідомив, що російські окупанти за добу продовжили обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів.

“Протягом минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Готище, с. Вовчанські хутори. Попередньо – без постраждалих. Окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Куп’янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок”, – повідомив голова ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 08:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вночі по Харківській області вдарили російські ракети, внаслідок чого сталася масштабна пожежа".