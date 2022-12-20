Синєгубов повідомив, що вибух стався вночі на Харківщині (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вночі по Харківській області вдарили російські ракети, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

“Сьогодні близько 2-ї години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у Телаграмі.

Фото та відео з місця “прильоту” раніше постили харківські паблики, проте офіційної інформації про причини того, що трапилося, не було.

Також Синєгубов повідомив, що російські окупанти за добу продовжили обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів.

“Протягом минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Готище, с. Вовчанські хутори. Попередньо – без постраждалих. Окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Куп’янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок”, – повідомив голова ХОВА.