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Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300 – поліція

Події 11:19   20.12.2022
Оксана Горун
Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300 – поліція

У поліції повідомили, що саме удар С-300 спричинив масштабну пожежу в Ізюмському районі Харківської області минулої ночі.

“20 грудня близько 02:00 ворог наніс удар по території Ізюмщини. Попередньо, ракети С-300 влучили в об’єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фото та відео цієї пожежі вночі постили харківські паблики, проте фото з місця НП ані правоохоронці, ні голова ХОВА не публікують.

У поліції також поінформували про інші НП, які за добу трапилися в регіоні через ворожі обстріли.

Наслідки обстрілів Харківської області 19 та 20 грудня 2022 року

Протягом минулої доби під артилерійський обстріл неодноразово потрапляло місто Вовчанськ. Пошкоджень зазнало приміщення акціонерного товариства. Внаслідок артобстрілу пошкоджені приватне домоволодіння, автомобіль у м. Куп’янськ. По смт Дворічна армійці рф гатили з танків, мінометів та артилерії. Вибухом пошкоджено один приватний будинок. Через мінометні та артилерійські обстріли селищ Чугуївського та Харківського районів зазнали руйнувань приватні будинки та господарчі споруди“, – повідомили в поліції.

Наслідки обстрілів Харківської області 19 та 20 грудня 2022 року 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 11:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції повідомили, що саме удар С-300 спричинив масштабну пожежу в Ізюмському районі Харківської області минулої ночі".