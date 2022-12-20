Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300 – поліція

У поліції повідомили, що саме удар С-300 спричинив масштабну пожежу в Ізюмському районі Харківської області минулої ночі.

“20 грудня близько 02:00 ворог наніс удар по території Ізюмщини. Попередньо, ракети С-300 влучили в об’єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фото та відео цієї пожежі вночі постили харківські паблики, проте фото з місця НП ані правоохоронці, ні голова ХОВА не публікують.

У поліції також поінформували про інші НП, які за добу трапилися в регіоні через ворожі обстріли.

“Протягом минулої доби під артилерійський обстріл неодноразово потрапляло місто Вовчанськ. Пошкоджень зазнало приміщення акціонерного товариства. Внаслідок артобстрілу пошкоджені приватне домоволодіння, автомобіль у м. Куп’янськ. По смт Дворічна армійці рф гатили з танків, мінометів та артилерії. Вибухом пошкоджено один приватний будинок. Через мінометні та артилерійські обстріли селищ Чугуївського та Харківського районів зазнали руйнувань приватні будинки та господарчі споруди“, – повідомили в поліції.