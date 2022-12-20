«Нафтогаз» рассказал о последствиях обстрела по нефтебазе на Харьковщине
Фото: telegram «Генерал Марсель»
РФ 20 декабря обстреляла объект группы «Нафтогаз», сообщили в пресс-службе компании.
«Сегодня ночью вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры Нефтегаза, расположенного на Харьковщине. Самое главное – люди не пострадали. Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
Ущерб «Нафтогаз Украины» планирует оценить после того, как погасят пламя.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 14:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ 20 декабря обстреляла объект группы «Нафтогаз», сообщили в пресс-службе компании.".