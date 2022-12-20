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«Нафтогаз» рассказал о последствиях обстрела по нефтебазе на Харьковщине

Общество 14:08   20.12.2022
Оксана Якушко
«Нафтогаз» рассказал о последствиях обстрела по нефтебазе на Харьковщине Фото: telegram «Генерал Марсель»

РФ 20 декабря обстреляла объект группы «Нафтогаз», сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ночью вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры Нефтегаза, расположенного на Харьковщине. Самое главное – люди не пострадали. Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Ущерб «Нафтогаз Украины» планирует оценить после того, как погасят пламя.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 14:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ 20 декабря обстреляла объект группы «Нафтогаз», сообщили в пресс-службе компании.".