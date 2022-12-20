«Нафтогаз» рассказал о последствиях обстрела по нефтебазе на Харьковщине

РФ 20 декабря обстреляла объект группы «Нафтогаз», сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ночью вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры Нефтегаза, расположенного на Харьковщине. Самое главное – люди не пострадали. Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Ущерб «Нафтогаз Украины» планирует оценить после того, как погасят пламя.