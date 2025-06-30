Ліквідувати Міністерство єдності – це цирк – Биков
Дмитро Биков/фейсбук
Ліквідувати Міністерство єдності, яке було створене спеціально під людину, пана Чернишова – це взагалі цирк рівня «Квартал 95», бо ж всі криком кричали, що це міністерство не потрібне, краще створіть умови повернення громадян додому. Ніякого кумівства, непотизму і протекціонізму. Це все професійні дії сучасної влади. Захотів – створив міністерство, захотів – ліквідував. Щоправда ідея ліквідації чомусь виникла одразу після підозр у нанесенні збитків країні міністром твого ОП на мільярд гривень. Збіг?
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: единство, ликвидация, министерство, чернышов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ліквідувати Міністерство єдності – це цирк – Биков»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 09:22;
Кореспондент Дмитро Биков, керівник ГО "Інститут геополітичного виміру" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліквідувати Міністерство єдності, яке було створене спеціально під людину, пана Чернишова – це взагалі цирк рівня «Квартал 95», бо ж…".