Ліквідувати Міністерство єдності – це цирк – Биков

Ліквідувати Міністерство єдності, яке було створене спеціально під людину, пана Чернишова – це взагалі цирк рівня «Квартал 95», бо ж всі криком кричали, що це міністерство не потрібне, краще створіть умови повернення громадян додому. Ніякого кумівства, непотизму і протекціонізму. Це все професійні дії сучасної влади. Захотів – створив міністерство, захотів – ліквідував. Щоправда ідея ліквідації чомусь виникла одразу після підозр у нанесенні збитків країні міністром твого ОП на мільярд гривень. Збіг?