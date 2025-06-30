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Ліквідувати Міністерство єдності – це цирк – Биков

Політика 09:22   30.06.2025
Дмитро Биков
керівник ГО "Інститут геополітичного виміру"
Ліквідувати Міністерство єдності – це цирк – Биков Дмитро Биков/фейсбук

Ліквідувати Міністерство єдності, яке було створене спеціально під людину, пана Чернишова – це взагалі цирк рівня «Квартал 95», бо ж всі криком кричали, що це міністерство не потрібне, краще створіть умови повернення громадян додому. Ніякого кумівства, непотизму і протекціонізму. Це все професійні дії сучасної влади. Захотів – створив міністерство, захотів – ліквідував. Щоправда ідея ліквідації чомусь виникла одразу після підозр у нанесенні збитків країні міністром твого ОП на мільярд гривень. Збіг?

Автор: Дмитро Биков, керівник ГО "Інститут геополітичного виміру"
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 09:22;

  • Кореспондент Дмитро Биков, керівник ГО "Інститут геополітичного виміру" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліквідувати Міністерство єдності, яке було створене спеціально під людину, пана Чернишова – це взагалі цирк рівня «Квартал 95», бо ж…".